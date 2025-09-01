Schnäppchenjäger und Zinshoffnungen hieven Dax ins Plus

Frankfurt (Reuters) - Der Dax ist mit Gewinnen in die Woche gestartet. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Montag ein halbes Prozent höher bei 24.012,04 Punkten.

"Seit Juni pendelt der Dax mal in mehr, mal in weniger Abstand um die Marke von 24.000 Punkten", konstatierte Jochen Stanzl, Chefanalyst beim Broker CMC Markets. "Unter der psychologischen Barriere sind weiterhin optimistische Schnäppchenjäger bereit, einzusteigen."

Für gute Laune sorgte auch die Hoffnung, dass der am Freitag anstehende US-Arbeitsmarktbericht erneut überraschend schwach ausfällt und die US-Notenbank Fed zu einer Zinssenkung bewegt. Die Anfang August veröffentlichten Zahlen für Juli hatten eine deutliche Abkühlung gezeigt. "Obwohl die Inflations- und Wachstumsdaten nicht zwingend eine Zinssenkung erfordern, wäre derzeit wahrscheinlich eine deutliche positive Überraschung bei der Beschäftigung erforderlich, um die Fed von diesem Schritt abzuhalten", sagte JP-Morgan-Experte Michael Feroli.

Gefragt bei den Einzelwerten waren unter anderem die Aktien von Zalando, die um gut ein Prozent auf 24,09 Euro zulegten. Die Experten des US-Finanzdienstleisters Stifel hatten die Bewertung der Titel mit "Buy" und einem Kursziel von 36 Euro wieder aufgenommen.

