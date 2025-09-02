Werbung ausblenden

AKTIE IM FOKUS: Continental gibt im schwachen Dax leicht nach - Oddo stuft hoch

dpa-AFX · Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Continental haben sich am Dienstag gegen schwachen Gesamtmarkttrend gestemmt und dabei von einer Studie der Bank Oddo BHF profitiert. Das Papier gab zuletzt um 0,5 Prozent auf 75,54 Euro nach, während der Dax um 1,1 Prozent sank.

Die Experten von Oddo BHF lobten den Wandel des Autozulieferers hin zu einem reinen Reifenhersteller, der zunächst in die Abspaltung des Autogeschäfts münde und dann in den Verkauf des Schlauchleitungs- und Lagerelemente-Geschäfts ContiTech. Mittlerweile sei dies allerdings im Aktienkurs eingepreist, weshalb er die Aktie von "Underperform" auf nur "Neutral" hochstufte. Das Kursziel setzten sie von 70 auf 79 Euro nach oben./ck/jha/

