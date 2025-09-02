Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt SMA Solar auf 'Underperform' - Ziel 16 Euro

dpa-AFX · Uhr
Erneuerbare Energien

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar nach gesenkten Prognosen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Dass der Solarkonzern wegen der anhaltend schwachen Marktentwicklung für Privat- und Gewerbeanlagen nun für 2025 einen operativen Verlust erwarte und zudem die Umsatzprognose gesenkt habe, dürfte die Aktie deutlich belasten, schrieb Constantin Hesse in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion. Er sieht die neuen Ziele unter den Konsensschätzungen und verweist zudem auf die gesenkten Ziele für die Folgejahre. SMA habe derweil schon vorab vom Risiko einer weiteren Geschäftsverschlechterung im zweiten Halbjahr gesprochen, was seiner Erwartung entsprochen habe./gl/zb

/rob

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 15:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 15:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SMA Solar
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?31. Aug. · onvista
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?
Kolumne von Stefan Riße
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben
Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden