APA ots news: UNIQA kooperiert mit der Österreichischen Zahnärztekammer

dpa-AFX
    Durch die Vereinbarung wird die Zahnarzt-Suche so einfach wie  
nie zuvor 

Wien (APA-ots) - UNIQA und die Österreichische Zahnärztekammer (ÖZÄK)  
kooperieren im 
Rahmen des LARA Partnernetzwerks, um die Suche nach einer passenden 
Zahnärztin, einem passenden Zahnarzt in der Nähe zu vereinfachen. " 
Mit unserer Ambition als beste Service-Dienstleisterin verfolgen wir 
mit dem LARA Partnernetzwerk das Ziel, unseren Kundinnen und Kunden 
die Gesundheitsversorgung so einfach wie möglich zu gestalten und sie 
optimal zu betreuen ", so Hans Aubauer, Leiter der 
Krankenversicherung bei UNIQA . Seit 2019 wird das LARA 
Partnernetzwerk an Gesundheitsdienstleistenden kontinuierlich weiter 
ausgebaut, ab sofort umfasst die Datenbank auch Zahnärzt:innen. " Ein 
Kern-Service von LARA stellt die benutzerfreundliche Online-Arztsuche 
dar, die LARA Partner:innen in ganz Österreich listet. Neben 
Allgemeinmediziner:innen und Fachärzt:innen können unsere Kund:innen 
nun dank der Kooperation mit der Österreichischen Zahnärztekammer 
auch Zahnärzt:innen mit den wichtigsten Ordinationsdaten in ihrer 
Nähe finden," zeigt sich Hans Aubauer erfreut. Die Zahnarzt-Suche ist 
sowohl online als auch direkt über die myUNIQA App möglich. 

" Die Kooperation mit UNIQA unterstreicht das Bestreben der ÖZÄK, 
ihren Servicecharakter einerseits gegenüber ihren Mitgliedern und 
andererseits auch gegenüber den Patient:innen zu stärken. Zudem kann 
so die zahnmedizinische Prävention forciert werden ," zeigt sich auch 
Birgit Vetter-Scheidl, Präsidentin der ÖZÄK , erfreut. 

Zwtl.: Die UNIQA Zahnarzt-Versicherung 

Die UNIQA Zahnarzt-Versicherung kann in Kombination mit einer 
Sonderklasse-Versicherung nach Unfall und Krankheit abgeschlossen 
werden. Versichert sind zahnärztliche Vorsorgemaßnahmen wie 
Mundhygiene und Zahnsteinentfernung, Kieferregulierungen, Zahnersatz 
inklusive Implantate, Wurzelbehandlungen, Zahnfüllungen sowie 
kieferchirurgische Eingriffe, wie etwa Weisheitszahnentfernung oder 
Unfallschäden. 

Je nach gewählter Variante werden von UNIQA 50 oder 80 Prozent 
der Kosten je eingereichter Rechnung ersetzt. Zudem gibt es die Wahl 
zwischen einer gleichbleibenden oder einer jährlich steigenden 
Jahreshöchstsumme. Die Jahreshöchstsumme ist der maximale Betrag, den 
UNIQA pro Kalenderjahr an Kosten übernimmt. 

Bildunterschrift : 
Dr.in Birgit Vetter-Scheidl, Präsidentin der Österreichischen 
Zahnärztekammer, und Dr. Hans Aubauer, Leiter Krankenversicherung der 
UNIQA Österreich Versicherungen AG und CEO UNIQA HealthService GmbH, 
bei der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung. 

UNIQA 
Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in 
ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 
20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen 
betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen. 
In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die 
zweitgrößte Versicherungsgruppe - mehr als 5.000 Mitarbeiter:innen 
betreuen 3,7 Millionen Kund:innen. Die ausgeprägte 
Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun 
Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen. 
In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 11 Märkten vertreten: Bosnien 
und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, 
Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus 
zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA 
Group. 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   UNIQA Insurance Group AG 
   Mag. Natascha A. Smole 
   Telefon: +43 664 88827382 
   E-Mail: natascha.smole@uniqa.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom 

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0016    2025-09-02/08:44
