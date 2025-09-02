Werbung ausblenden
Zukunftsfahrplan für Sendergruppe vorgestellt

Berlusconi: ProSiebenSat.1 soll lokaler werden

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Andreas Prott/Shutterstock.com

(dpa-AFX) - Kurz vor der erwarteten Übernahme des deutschen Fernsehkonzerns ProSiebenSat.1 durch den italienischen Berlusconi-Konzern hat Vorstandschef Pier Silvio Berlusconi den künftigen Kurs skizziert.

"Wir möchten ein lokaleres Angebot produzieren und anbieten, das noch stärker auf das deutsche Publikum zugeschnitten ist: mit mehr Nachrichten, mehr Unterhaltungssendungen und mehr Fernsehserien - und im Laufe der Zeit weniger zugekauften Formaten - so, wie wir es bereits in Italien und Spanien praktizieren", wurde der Sohn des 2023 gestorbenen früheren italienischen Regierungschefs Silvio Berlusconi in einer Mitteilung von Medienstaatsminister Wolfram Weimer zitiert. Sein Konzern wolle Arbeitsplätze erhalten.

"Redaktionelle Unabhängigkeit von zentraler Bedeutung"

Berlusconi war einer Einladung Weimers ins Bundeskanzleramt gefolgt. Man habe zusammen "gemeinsame Linien" entwickelt, teilte der Sprecher des Medienstaatsministers mit. "Redaktionelle Unabhängigkeit ist von zentraler Bedeutung - sie darf nicht angetastet werden", erklärte Weimer nach dem Gespräch. "Wir sind in diesem Punkt einer Meinung, und das ist eine gute Voraussetzung für ein gelingendes Engagement im deutschen Medienmarkt."

Das Unternehmen Media for Europe (MFE) der Berluconis will am Donnerstag über den Stand der geplanten Übernahme von ProSiebenSat.1 informieren. Nachdem ein anderer Großaktionär seinen Ausstieg angekündigt hat, hat sich MFE voraussichtlich über 50 Prozent der deutschen Senderfamilie gesichert.

Wie der Medienstaatsminister mitteilen ließ, machte MFE bei dem Treffen deutlich, dass der deutsche Markt ein zentraler Bestandteil der Konzernstrategie sein solle. Der Fokus liege auf Investitionen in die Produktion lokaler Inhalte und den Aufbau eines Medien- und Streaming-Plattformgeschäfts.

MFE will europäische Sendergruppe aufbauen

Berlusconi: "Wir haben zentrale Themen besprochen, die für uns von grundlegender Bedeutung sind. Dazu zählt die Wahrung redaktioneller und journalistischer Freiheit, Pluralität zu fördern und allen Stimmen Gehör zu verschaffen."

MFE will eine europäische Sendergruppe aufbauen. Kartellrechtlich gibt es keine Hürden für das Geschäft. Die Übernahme wurde bereits 2023 der Europäischen Kommission sowie 2024 der Bundeswettbewerbsbehörde zur Prüfung vorgelegt. Damals hatten die Berlusconis die Grenze von 25 Prozent überschritten./svv/DP/nas

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
ProSiebenSat.1 Media
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?31. Aug. · onvista
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?
Kolumne von Stefan Riße
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben
Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Michael Kotzbauer
Commerzbank-Vorstand warnt erneut vor Übernahme durch Unicredit28. Aug. · dpa-AFX
Commerzbank-Vorstand warnt erneut vor Übernahme durch Unicredit
Aktien New York
Klare Verluste an den US-Börsen erwartet nach langem Wochenendeheute, 14:37 Uhr · dpa-AFX
Eine US-Flagge vor einem Bildschirm mit Börsenkursen.
Schweizer Nahrungsmittelriese
Nestle feuert Konzernchef: Beziehung mit unterstellter Mitarbeiterinheute, 07:29 Uhr · Reuters
Nestle feuert Konzernchef: Beziehung mit unterstellter Mitarbeiterin
Lebensmittelkonzern
Nestlé-Aktie nach Rauswurf von Konzernchef unter Druckheute, 11:26 Uhr · dpa-AFX
Nestlé-Aktie nach Rauswurf von Konzernchef unter Druck
Bisheriges Kaufangebot aufgestockt
Banca Monte dei Paschi di Siena erhöht Übernahmeangebot für Mediobancaheute, 08:29 Uhr · dpa-AFX
Banca Monte dei Paschi di Siena erhöht Übernahmeangebot für Mediobanca
Weitere Artikel
Werbung ausblenden