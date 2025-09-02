DAX® - Auf dem Stand von Mai

Der DAX® setzt seine Serie von Kerzen mit kleinen Kerzenkörpern fort. Gestern konnten die deutschen Standardwerte zumindest die Marke von 24.000 Punkten zurückerobern. Dabei betrug die Hoch-Tief-Spanne allerdings weniger als 100 Punkte – bei deutlich unterdurchschnittlichen Umsätzen. Letzteres lässt sich aber durch den US-Feiertag recht gut erklären. Übergeordnet pendelt der DAX® seit Anfang Mai zwischen 23.400 Punkten auf der Unter- und 24.600 Punkten auf der Oberseite seitwärts. Unter strategischen Gesichtspunkten dürfte ein Ausbruch aus der beschriebenen Tradingrange die mittelfristige Tendenz des Aktienbarometers festlegen. Für ihre Geduld werden Anlegerinnen und Anleger im Ausbruchsfall mit einem rechnerischen Anschlusspotenzial von 1.200 Punkten belohnt. Dass sich mehr und mehr Bewegungspotenzial aufstaut, signalisieren z. B. auch die Bollinger Bänder. Schließlich liegen die Begrenzungen des Volatilitätsindikators mittlerweile sehr dicht beieinander. Innerhalb der beschriebenen Schiebezone definiert die 50-Tages-Linie (akt. bei 24.089 Punkten) einen nennenswerten charttechnischen Gradmesser, wobei die runde 24.000er-Marke auch heute umkämpft sein dürfte.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

