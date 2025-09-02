Werbung ausblenden

EQS-DD: LEG Immobilien SE: Dr. Kathrin Köhling, Kauf

EQS Group · Uhr


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.09.2025 / 17:13 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Kathrin
Nachname(n):Köhling

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

LEG Immobilien SE

b) LEI

391200SO40AKONBO0Z96 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000LEG1110

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
69,20 EUR18.476,40 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
69,20 EUR18.476,40 EUR

e) Datum des Geschäfts

02.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

02.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:LEG Immobilien SE
Flughafenstraße 99
40474 Düsseldorf
Deutschland
Internet:www.leg-se.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

100450 02.09.2025 CET/CEST

