EQS-News: Lebensmittelbetrieb Sauels beauftragt q.beyond mit SAP S/4HANA-Einführung

Lebensmittelbetrieb Sauels beauftragt q.beyond mit SAP S/4HANA-Einführung



02.09.2025

Mix aus Greenfield und Brownfield: Etablierte Prozesse und frischer Datenbestand

Consulting, Einführung und Hosting von q.beyond

Souveräne IT-Umgebung mit hoch stabiler Private Cloud

Köln, 2. September 2025 – Der Lebensmittelhersteller Sauels hat sich bei der Einführung der neuesten SAP-Generation S/4HANA für den IT-Dienstleister q.beyond entschieden. Nach einer erfolgreichen Vorstudie beauftragte das Familienunternehmen den IT-Dienstleister mit dem Projekt, welches bereits in der Umsetzung ist. Ziel von Sauels ist eine moderne SAP-Landschaft zur besseren Unterstützung der eigenen Geschäftsprozesse.

Kompetenz in der Lebensmittelindustrie gefragt

„Nachdem wir die SAP-Kompetenz von q.beyond in den letzten Monaten anhand kleinerer Projekte umfassend getestet und auch eine gemeinsame Vorstudie erfolgreich durchgeführt haben, hat q.beyond unseren Zuschlag für die Einführung von SAP S/4HANA erhalten“, so Johannes Hummel, Vorstand der Sauels AG. „Neben der Ansprache auf Augenhöhe – q.beyond ist genau wie wir ein mittelständisches Unternehmen – hat uns die Branchenkompetenz überzeugt: Die Berater und IT-Experten verfügen über eine hohe Kompetenz im Bereich der Lebensmittelindustrie“.

Zu der Einführung eines neuen ERP-Systems im laufenden Betrieb und insbesondere in der Lebensmittelbranche zählen laut q.beyond zahlreiche Besonderheiten. Darunter etwa die individuelle Abbildung der unterschiedlichen Kundenanforderungen bei der Belieferung der Groß- und Einzelhandelskunden oder auch die durchgängige Einhaltung der Nachverfolgung unterschiedlicher Lieferanten.

Smarte Mischung aus Greenfield und Brownfield

Beide Unternehmen haben sich in der vorangegangenen Consulting-Phase für einen Mix aus Greenfield- und Brownfield-Ansatz entschieden. Dieser stellt sicher, dass die etablierten Unternehmensprozesse, die teilweise über Jahrzehnte hinweg gewachsen sind und in denen umfassendes Betriebs-Know-how steckt, auch im neuen System nach wie vor reibungslos funktionieren. Gleichzeitig befreit sich Sauels im Zuge der Transition von alten, nicht mehr benötigten Datenbeständen.

Durch die neuen Systemeigenschaften von SAP S/4HANA und die HANA-Echtzeit-Datenbank ist Sauels künftig zudem in der Lage, Entscheidungen etwa im Ein- und Verkauf auf Basis von Echtzeit-Analysen zu treffen.

Hochstabile IT-Infrastruktur für Lebensmittelbetrieb

Darüber hinaus hat sich Sauels dazu entschieden, seine bisherige, eigene SAP-Server-Infrastruktur im Rahmen des Projekts abzulösen und die Systeme künftig in der Private Cloud in den zertifizierten Hochsicherheitsrechenzentren von q.beyond zu hosten. „Die Herstellung von Frischwaren erfordert eine jederzeit verfügbare und hoch ausfallsichere IT-Infrastruktur“, so Hummel.

„Die Mischung aus spezialisiertem Branchen-Know-how bei den Applikationen, der Bereitstellung einer souveränen sowie stabilen IT-Umgebung und die Ansprache unserer mittelständischen Kunden auf Augenhöhe – genau das ist unser ‚Why‘. Dafür stehen wir als q.beyond und für unsere Kunden“, so Thies Rixen, CEO der q.beyond AG. „Insofern freut es uns sehr, dass wir mit Sauels einen weiteren Kunden gewinnen konnten und ihn künftig von der Beratung über die Einführung bis hin zum fortlaufenden Betrieb des neuen Systems unterstützen.“





