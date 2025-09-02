First Majestic Silver - Diese Schlüsselmarke sollten Sie kennen

Da wir den Edelmetallen im Allgemeinen und dem Silberpreis im Speziellen deutliche Kurschancen zutrauen, haben wir zuletzt eine ganze Reihe von spannenden Minentiteln analysiert. Heute kommt mit First Majestic ein weiterer hinzu. Nach der Auflösung eines symmetrischen Dreiecks hat der Titel jüngst zusätzlich eine untere Umkehr vervollständigt (siehe Chart). Beide Formationen halten ein Anschlusspotenzial von mindestens 4 USD bereit. An dieser Stelle wird es interessant, denn die First Majestic-Aktie hat mit den horizontalen Barrieren bei 10 USD aktuell wichtige Hürden unmittelbar vor der Brust. Mit anderen Worten: Das Kurspotenzial der beiden Muster lässt auf ein Lüften des beschriebenen Deckels – und damit auf eine weitere, konstruktive Weichenstellung – hoffen. Zusätzlich sorgen auch diverse quantitative Indikatoren für Rückenwind. Hervorheben möchten wir die Bodenbildung im Verlauf der Relativen Stärke (Levy). Im Fall eines großen Befreiungsschlages definieren die Hochpunkte bei rund 14,50 USD das nächste Anlaufziel, während sich das 2024er-Hoch bei 8,44 USD als Stop-Loss anbietet.

First Majestic Silver (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart First Majestic Silver

Quelle: LSEG, tradesignal²

