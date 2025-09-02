Werbung ausblenden

OTS: APOTHEKE ADHOC / Plus 21%: APOTHEKE ADHOC wächst auch 2025 rasant (FOTO)

dpa-AFX · Uhr
    Plus 21%: APOTHEKE ADHOC wächst auch 2025 rasant (FOTO)
Berlin (ots) - APOTHEKE ADHOC hat seinen starken Wachstumskurs auch über den
Sommer hinweg fortgesetzt. Das Branchenportal für den deutschsprachigen
Apotheken- und Pharmamarkt legte zwischen Januar und August 2025 bei den Visits
mit 34,29 Mio. Visits (2024: 28,32) um beachtliche 5,9 Mio. bzw. um 21 Prozent
zu. Im August 2025 verzeichnete das Portal 5,19 Mio. Visits nach 3,64 Mio. in
2024. Das Wachstum betrug im August 1,55 Mio. Visits bzw. 42 Prozent.

Die aktuellen pharma- und gesundheitspolitischen Entwicklungen stehen dabei für
die Leser:innen aus Pharma und Apotheke im Fokus. Neben den Entwicklungen im
Apotheken- und Arzneimittelmarkt sind aber auch digitale Themen, Innovationen
und vor allem die exklusiven Berichterstattungen der Redaktion unter Führung von
Patrick Hollstein und Nadine Tröbitscher die Treiber des Erfolgs. Mit Webinaren,
APOTHEKE Live-Shows, dem werktäglichen ADHOC24, spannenden Rubriken zu
Schwerpunktthemen und in den Social Media-Kanälen erreicht APOTHEKE ADHOC nicht
nur Apothekenleiter:innen, sondern das gesamte Apothekenteam.

"Der Apothekenmarkt ist in Bewegung wie seit mehr als 20 Jahren nicht mehr.
APOTHEKE ADHOC bietet publizistisch unabhängige Orientierung, Einordnung und
liefert zudem aktuelle Informationen, die nicht nur für Apothekenteams, sondern
auch für alle anderen Marktplayer von Bedeutung sind", sagt Herausgeber Tom
Bellartz, CEO der ELPATO Medien GmbH, Berlin.

APOTHEKE ADHOC präsentiert zudem am 30. September 2025 erneut die
Zukunftskonferenz VISION.A in Berlin. Dort werden abends zum 10. Mal die
VISION.A Awards verliehen. Am vergangenen Wochenende startete in Leipzig wieder
die APOTHEKENTOUR mit rund 2.800 Apotheker:innen, PTA und PKA aus der
Sommerpause, ebenfalls präsentiert von APOTHEKE ADHOC.

Die ELPATO Medien GmbH produziert in Berlin und Wien mit mehr als 90
Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit
besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf
der digitalen Kommunikation und Live-Events.

