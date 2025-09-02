Piloten erklären Gespräche mit Lufthansa für gescheitert - beraten über Streik

Berlin (Reuters) - Bei der Lufthansa zeichnet sich ein Streik der Piloten ab.

Die Pilotengewerkschaft VC hat im Tarifkonflikt um die betriebliche Altersvorsorge die Gespräche mit der Airline für gescheitert erklärt, wie am Dienstag aus einem Rundschreiben der Vereinigung Cockpit (VC) an ihre Mitglieder hervorgeht, das der Nachrichtenagentur Reuters vorlag. Die Tarifkommission erklärte nach der jüngsten Verhandlung Ende voriger Woche die Gespräche mit der Kernmarke Lufthansa und der Frachttochter Lufthansa Cargo für gescheitert und beantragte beim VC-Vorstand die Urabstimmung für einen Streik. Die Pilotinnen und Piloten fordern Änderungen bei der betrieblichen Altersvorsorge. Diese sei 2017 angepasst worden, aber die angepeilten Renditen hätten sich nicht ergeben. So plädierte das Cockpitpersonal etwa für einen höheren Arbeitgeberanteil der Lufthansa.

