Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Vergabe/Ladesäulen/LKW /Autobahnen

dpa-AFX · Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Vergabe/Ladesäulen/LKW /Autobahnen:

"Hinter den Kulissen versuchen derzeit die Großunternehmen, ihre Marktmacht einzusetzen, um eine missliebige Klausel aus der Ausschreibung zu tilgen: Sie nämlich fordert, dass Speditionen und Frachtunternehmen an den Säulen die Möglichkeit erhalten, direkt den eigenen Stromlieferanten zu buchen. In einem solchen Fall, so behaupten die Ladenetzbetreiber, seien ihre Milliardeninvestitionen kaum lohnend, der getankte Strom am Ende für die Lkw-Betriebe sogar teurer. Also günstigere Preise, weil die Ladesäulenbetreiber an der Autobahn ein Monopol auf Stromlieferungen erhalten? Wer auf Deutschlands Autobahnen unterwegs ist, dem eröffnet sich täglich leidvoll, wie die dortige Monopolwirtschaft am Wegesrand die Preise treibt."/DP/jha

