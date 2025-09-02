Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu SOZ-Gipfeltreffen in China
dpa-AFX · Uhr
KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu SOZ-Gipfeltreffen in China:
"Deutschland und die Europäische Union müssen klug lavieren und sowohl im Westen als auch im Osten nach noch vorhandenen Verbündeten suchen. Und nicht nur die Bundesregierung muss angesichts der internationalen Bedrohungslage das innenpolitische Klein-Klein außer Acht lassen und zusammenrücken. Sonst ist die Gefahr groß, dass die Menschen die Notwendigkeit verkennen, zu kämpfen: für den ökonomischen Wohlstand, der Unabhängigkeit erst ermöglicht, und für den kulturellen und politischen Wohlstand, der Freiheit bedeutet. Für ein anderes Leben also als in Russland oder China."/DP/jha
