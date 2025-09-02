Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Merz/Bas

dpa-AFX · Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Merz/Bas:

"So deftig hat sich noch nicht oft ein Kanzler von einer seiner Ministerinnen abwatschen lassen müssen. "Bullshit", vornehm übersetzt totaler Quatsch, sei die Behauptung von Friedrich Merz, die Deutschen könnten sich ihren Sozialstaat nicht mehr leisten, sagt Arbeitsministerin Bärbel Bas. Solange die SPD noch immer genügend "Reiche" findet, die für die Party blechen sollen, stimmt das sogar. Fragt sich nur, wie lange die sich das noch gefallen lassen. Schon jetzt tragen die zehn Prozent Spitzenverdiener 55 Prozent des Steueraufkommens, und das Viertel der bestverdienenden Steuerzahler finanziert 77 Prozent der Einnahmen des Fiskus. Irgendwann könnten die Melkkühe der Nation feststellen, dass es auch im Ausland grüne Weiden gibt. Oder dass ein Leben nicht nur aus Arbeit bestehen muss."/DP/jha

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?31. Aug. · onvista
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?
Kolumne von Stefan Riße
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben
Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden