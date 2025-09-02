Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Konservative Trutzburg

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Konservative Trutzburg:

"Die Freien Wähler (FW) Bayern sind im Freistaat zur Treue gegenüber der Koalition mit der CSU verpflichtet, andererseits aber auch unter Druck, politisch-inhaltliches Profil zu zeigen. Dabei geraten sie in Gefahr, konservativer als die CSU zu erscheinen. Jüngstes Beispiel: Der scharfe Protest gegen die Überlegungen von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, die Verbeamtungen zu beschränken. Auf Länderebene würde Linnemanns Vorstoß darauf hinauslaufen, beispielsweise Lehrer nicht mehr zu verbeamten. Eine gute Gelegenheit für die FW, neben den Landwirten nun auch die Beamten an sich zu binden - in der Erwartung, dass die CSU den Vertreter der Schwesterpartei nicht so abwatschen kann, wie ein FW-Chef Aiwanger."/DP/jha

