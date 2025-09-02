Silber - Mehrjahreshoch – über 40 USD!

Die Rally beim Silberpreis setzt sich nahtlos fort. Am Freitag gelang dem Edelmetall der höchste Monatsschlusskurs seit September 2011 – mittlerweile wurde sogar die Marke von 40 USD geknackt. Der Ausbruch auf ein neues Mehrjahreshoch erfolgt dabei in einer traditionell günstigen saisonalen Phase, denn gerade in der zweiten Jahreshälfte kann das Edelmetall oftmals zulegen. Auf Basis der Daten seit Beginn des Jahrtausends beträgt das Kursplus von Ende Juli bis Anfang Dezember gut 5 %. Per Saldo ist der Silberpreis auf dem besten Weg, das Kursziel von 42 USD – abgeleitet aus der mittelfristigen Untertassenformation seit 2020 – unmittelbar auszuschöpfen. Die langfristige Untertasse der letzten 13 Jahre hält perspektivisch sogar ein Kursziel im Bereich von 48 USD bereit. Bekanntermaßen harmoniert dieses Ziel recht gut mit dem bisherigen Allzeithoch aus dem Jahr 2011 bei 49,51 USD. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Hilfestellung. So dient das Julihoch (39,52 USD) zukünftig als eine erste Unterstützung. Der strategische Stopp für bestehende Silberengagements kann indes auf das Niveau der Hochpunkte bei 34,87/34,58 USD nachgezogen werden.

Silber (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: LSEG, tradesignal²

