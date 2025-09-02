Werbung ausblenden

WTO-Chefin warnt vor größter Störung der Handelsregeln seit 80 Jahren

Reuters · Uhr
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Genf (Reuters) - Die Welthandelsorganisation (WTO) warnt vor der größten Störung des internationalen Handelssystems seit Jahrzehnten.

Der Anteil des unter den WTO-Regeln abgewickelten Welthandels sei auf aktuell 72 Prozent gefallen, sagte WTO-Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala am Dienstag in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters. "Wir erleben die größte Störung der globalen Handelsregeln, die es in den letzten 80 Jahren gegeben hat", sagte sie zu Beginn ihrer zweiten Amtszeit an der Spitze der in Genf ansässigen Organisation. "Es ist daher nicht überraschend, dass einige das globale Handelssystem und seine Vorhersehbarkeit infrage stellen."

WTO-Daten zufolge lag der Anteil des Welthandels, der zu den Bedingungen der Meistbegünstigungsklausel (MFN) abgewickelt wird, zuvor bei rund 80 Prozent. Der Rückgang begann demnach mit der Einführung von Zöllen durch die US-Regierung unter Präsident Donald Trump. Das Prinzip der Meistbegünstigung verpflichtet die WTO-Mitglieder, alle anderen Handelspartner gleich zu behandeln. "Solange der Großteil des Handels zu MFN-Bedingungen stattfindet, sollten wir das feiern", sagte Okonjo-Iweala. "Wir sind weit von 50 Prozent entfernt."

Okonjo-Iweala sagte zudem voraus, dass die vollen Auswirkungen der Zölle auf den Welthandel erst später zu spüren sein dürften - etwa im kommenden Jahr. Der jüngste Anstieg des Handelsvolumens sei durch das Vorziehen von Warenlieferungen in der ersten Jahreshälfte bedingt, um die US-Zölle noch zu umgehen, und lasse nun allmählich nach. Dies hatte die WTO im August dazu veranlasst, ihre Wachstumsprognose für den Welthandel im laufenden Jahr von 0,2 auf 0,9 Prozent anzuheben. "Möglicherweise werden wir später weitere Auswirkungen sehen, wenn die Lagerbestände aufgebraucht sind", sagte die WTO-Chefin.

(Bericht von Olivia Le Poidevin und Emma Farge, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?31. Aug. · onvista
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?
Kolumne von Stefan Riße
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben
Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

onvista Mahlzeit 02.09.2025
Tesla, Deutz & SMA Solar: Absatzkrise, Drohnen-Deal & Gewinnwarnung im Fokusheute, 12:57 Uhr · onvista
onvista Mahlzeit
Dax Chartanalyse 02.09.2029
Dax fällt unter 23.800 Punkte und könnte weiter nachgebenheute, 11:21 Uhr · onvista
Chartanalyse
Börse am Morgen 02.09.2025
Dax startet schwächer - Kurssturz bei SMA Solar: Verlust erwartetheute, 09:53 Uhr · onvista
Dax startet schwächer - Kurssturz bei SMA Solar: Verlust erwartet
onvista Chartzeit 01.09.2025
SentinelOne knackt die Milliardenmarke - Was steckt hinter dem KI-Security-Hype?gestern, 17:30 Uhr · onvista
SentinelOne knackt die Milliardenmarke - Was steckt hinter dem KI-Security-Hype?
Dax Tagesrückblick 01.09.2025
Dax startet September über 24.000 Punkten - Rüstungsaktien bleiben gefragtgestern, 17:56 Uhr · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Weitere Artikel
Werbung ausblenden