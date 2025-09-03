Werbung ausblenden

AKTIE IM FOKUS: Platzierung lastet nachbörslich schwer auf Jost Werke

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Aktienplatzierung hat am Mittwoch im nachbörslichen Handel den Kurs von Jost Werke erheblich belastet. Auf Tradegate sackten die Papiere um mehr als 8 Prozent ab auf 48,80 Euro im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs. Seit Jahresbeginn hatte der Kurs um knapp 17 Prozent zugelegt.

Der Großaktionär Peter Möhrle bietet 1,5 Millionen Aktien des Nutzfahrzeugzulieferers zum Kauf an, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ihr vorliegenden Unterlagen berichtet. Das entspricht 10 Prozent der ausstehenden Aktien des Unternehmens. Damit würde der Investor seinen Anteil halbieren. Die Platzierung werde von der italienischen Großbank Unicredit abgewickelt, unterstützt von Kepler Cheuvreux./bek/nas

