Werbung ausblenden
Wall Street

Aktien New York: Alphabet und Apple helfen Nasdaq-Börse voran

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
KI
Artikel teilen:
Eine Flagge vor der Börse in New York.
Quelle: Adobe.com/Marco Warm

Dank der Kursgewinne der Schwergewichte Alphabet und Apple ist die US-Technologiebörse Nasdaq am Mittwoch auf Erholungskurs gegangen. Die weiter hohen Anleiherenditen schieben zu viel Euphorie allerdings einen Riegel vor. Im weiteren Verlauf könnten Daten vom US-Arbeitsmarkt und zum Auftragseingang der Industrie die Kurse bewegen.

Im frühen Handel stieg der Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,5 Prozent auf 23.351 Punkte. Damit knüpfte er nach zwei schwachen Tagen wieder an die Gewinnserie aus der Vorwoche an. Der jüngst ebenfalls schwächelnde Leitindex Dow Jones Industrial trat mit 45.285 Punkten quasi auf der Stelle. Der breit gefasste S&P 500 lag mit 0,4 Prozent im Plus bei 6.443 Punkten.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
U
US Tech 100
Apple
Alphabet A
N
NASDAQ 100
Alphabet C
NASDAQ
N
NEW YORK
D
Dow Jones
S
S&P 500

Das könnte dich auch interessieren

Börse in New York
Steigende Zinsen und schwache Techwerte belasten auch US-Aktiengestern, 19:44 Uhr · dpa-AFX
Eine Flagge vor der Börse in New York.
Fünf Aufsteiger erwartet
JPMorgan erwartet Fraport, Nordex und Flatexdegiro im Stoxx 60001. Sept. · dpa-AFX
JPMorgan erwartet Fraport, Nordex und Flatexdegiro im Stoxx 600
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Siemens Energy-Aktie: Neue Rekorde oder Rücksetzer?heute, 14:47 Uhr · onvista
Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?31. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden