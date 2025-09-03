ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Alphabet A-Aktie auf 237 Dollar - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 202 auf 237 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Negativszenario sei damit vom Tisch, lobte Stephen Ju am Mittwoch nach der Entscheidung des US-Richters im Google-Prozess. Der Richterspruch bestätige den Status Quo der Finanzprognosen./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 11:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
