Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Alphabet A-Aktie auf 237 Dollar - 'Neutral'

dpa-AFX · Uhr
KI
Artikel teilen:

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 202 auf 237 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Negativszenario sei damit vom Tisch, lobte Stephen Ju am Mittwoch nach der Entscheidung des US-Richters im Google-Prozess. Der Richterspruch bestätige den Status Quo der Finanzprognosen./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 11:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Alphabet A
Alphabet C
UBS

Das könnte dich auch interessieren

US-Gericht:
Google muss Chrome und Android nicht verkaufenheute, 07:12 Uhr · dpa-AFX
Google muss Chrome und Android nicht verkaufen
Fünf Aufsteiger erwartet
JPMorgan erwartet Fraport, Nordex und Flatexdegiro im Stoxx 60001. Sept. · dpa-AFX
JPMorgan erwartet Fraport, Nordex und Flatexdegiro im Stoxx 600
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Siemens Energy-Aktie: Neue Rekorde oder Rücksetzer?heute, 14:47 Uhr · onvista
Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?31. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden