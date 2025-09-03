Werbung ausblenden

APA ots news: Invest Expat startet Expansion in Wien mit Ex-Superfund Geschäftsführer Christopher Kampner

Wien (APA-ots) - Max Plank, Gründer und Geschäftsführer von Invest Expat  
, treibt die 
Expansion seines Unternehmens in Österreich rasant voran. Mit der 
Eröffnung des neuen Standortes in Wien setzt er ein klares Signal: 
Invest Expat soll zur ersten Adresse für Expats und lokale Kunden in 
Europa werden. 

Für diesen nächsten Wachstumsschritt holt sich Plank prominente 
Verstärkung: Christopher Kampner, MSc (WU), MA , ehemaliger Head of 
Austria bei CORUM und Ex-Managing Director bei Superfund Asset 
Management, übernimmt die Rolle des Country Managers Wien. Das 
Unternehmen bietet Top-Beratern die Möglichkeit, sich der Marke 
anzuschließen und gemeinsam ein starkes Beratungsumfeld für Expats 
und lokale Kunden zu schaffen. Mit klarem Fokus auf Qualität, 
Transparenz und individuelle Lösungen verfolgen Plank und Kampner 
gemeinsam das Ziel, eine Elite-Mannschaft hochqualifizierter Berater 
aufzubauen. 

"Mit Christopher Kampner an meiner Seite beschleunigen wir die 
Vision, Invest Expat europaweit als Heimat unabhängiger 
Finanzberatung zu etablieren", erklärt Max Plank. 

