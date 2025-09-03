Werbung ausblenden

China: RatingDog-Einkaufsmanagerindex für Service-Sektor steigt unerwartet

dpa-AFX · Uhr
PEKING (dpa-AFX) - Chinas Dienstleistungssektor ist im August so stark gewachsen wie seit über einem Jahr nicht mehr. Der RatingDog-Einkaufsmanagerindex (früher Caixin) für die Service-Branche stieg im August überraschend um 0,4 Punkte auf 53,0 Punkte, wie die Ratingagentur RatingDog und ihr Partner S&P Global am Mittwoch bekanntgaben. Dies ist der höchste Wert seit Mai 2024. Analysten hatten hingegen mit einer minimalen Eintrübung gerechnet.

Der Index liegt damit noch komfortabler über der sogenannten Expansionsschwelle von 50 Punkten, die auf eine Ausweitung der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeutet. Die Sommerreisezeit habe die Nachfrage in einer ansonsten relativ schwachen Phase des Binnenkonsums ankurbelt, hieß es zur Begründung./la/stk

