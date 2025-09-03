Deutsche-Bank-Chef für Regulierung mit mehr Augenmaß

Frankfurt (Reuters) - Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing fordert von der Regulierung mehr Augenmaß bei den Kapitalvorgaben für die Institute.

Die Banken seien mehr als Kreditgeber, gestalteten Investitionen aktiv mit, sagte Sewing am Mittwoch auf einer Bankenkonferenz in Frankfurt. Sie seien gerne bereit, noch deutlich mehr Verantwortung zu übernehmen. "Dazu bedarf es allerdings eines Level Playing Fields bei der Regulierung, ohne übermäßige Kapitalanforderungen", merkte er an. "Mehr Augenmaß bei den Vorgaben könnte die Kreditvergabe-Kapazität der hiesigen Banken erheblich erhöhen, ohne dass wir Abstriche bei der Finanzstabilität machen müssten."

Sewing zufolge wäre dies ein wesentlicher Beitrag, um die Wirtschaft anzukurbeln. Gerade Banken mit einem starken internationalen Netzwerk seien jetzt gefragt. "Sie holen Kapital nach Deutschland – und bringen es gezielt dorthin, wo Zukunft entsteht: in die Entwicklung von KI, die Skalierung von Green Tech, in die Modernisierung unserer Industrie und in die Verteidigungswirtschaft." Jetzt sei der Moment, um dieses Engagement auszuweiten. "Denn der Bedarf ist da."

