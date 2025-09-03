Devisen: Euro tritt auf der Stelle

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch im späten US-Devisenhandel kaum noch bewegt. Mit 1,1664 US-Dollar handelte die Gemeinschaftswährung auf dem Niveau vom späten Währungsgeschäft in Europa. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1653 (Dienstag: 1,1646) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8581 (0,8587) Euro gekostet.

Der Euro profitierte von US-Arbeitsmarktdaten. So ist Zahl der offenen Stellen im Juli auf den niedrigsten Stand seit September 2024 gesunken. Mit großer Spannung wird jetzt der am Freitag anstehende monatliche US-Arbeitsmarktbericht für den Monat August erwartet. Der Juli-Bericht blieb weit hinter den Erwartungen zurück und vorherige Daten wurden deutlich nach unten revidiert. US-Präsident Donald Trump feuerte daraufhin die Chefin der zuständigen Statistikbehörde./bek/nas