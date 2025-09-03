Werbung ausblenden

EQS-Adhoc: Regenbogen AG: Geänderter Beschlussvorschlag: Der ordentlichen Hauptversammlung am 12.09.2025 wird die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von € 0,90 je Aktie vorgeschlagen

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-Ad-hoc: Regenbogen AG / Schlagwort(e): Dividende/Hauptversammlung
Regenbogen AG: Geänderter Beschlussvorschlag: Der ordentlichen Hauptversammlung am 12.09.2025 wird die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von € 0,90 je Aktie vorgeschlagen

03.09.2025 / 16:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung

Geänderter Beschlussvorschlag: Der ordentlichen Hauptversammlung am 12.09.2025 wird die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von € 0,90 je Aktie vorgeschlagen

Schönkirchen, den 03.09.2025 – Vorstand und Aufsichtsrat der Regenbogen AG (ISIN DE0008009564) haben heute beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung am 12. September 2025 einen geänderten Beschlussvorschlag zu Tagesordnungspunkt 2 „Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2024“ zur Abstimmung zu stellen. Statt den ausgewiesenen Bilanzgewinn von € 5.207.163,13 vollständig auf neue Rechnung vorzutragen, schlägt die Verwaltung den Aktionären nun die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von € 0,90 je Aktie vor, entsprechend einem Gesamtbetrag von € 2.070.260,10. Der Restbetrag in Höhe von € 3.136.903,03 soll weiterhin auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Hintergrund für die Anpassung des Beschlussvorschlags ist die sehr gute Liquiditätslage der Regenbogen AG. Zum Bilanzstichtag 30. Juni 2025 verfügte die Regenbogen AG bereits über liquide Mittel in Höhe von T€ 4.813 und danach hat sich die Liquidität aufgrund des Eingangs des Kaufpreises für die Ferienanlage Tecklenburg weiter deutlich verbessert.


Kontakt:
Patrick Voßhall
Vorstand
Pahlblöken 3
24232 Schönkirchen
Tel.: 0431/237230
E-Mail: investorrelations@regenbogen.ag
Web: www.regenbogen.ag

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Ende der Insiderinformation

03.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Regenbogen AG
Pahlblöken 3
24232 Schönkirchen
Deutschland
Telefon:0431 / 23 723-0
Fax:0431 / 23 723-10
E-Mail:investor.relations@regenbogen-ag.de
Internet:www.regenbogen.ag
ISIN:DE0008009564
WKN:800956
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart
EQS News ID:2192684
Ende der MitteilungEQS News-Service

2192684 03.09.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Regenbogen

Das könnte dich auch interessieren

Streikgefahr
Lufthansa-Aktie unter Druckheute, 09:30 Uhr · dpa-AFX
Lufthansa-Aktie unter Druck
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Siemens Energy-Aktie: Neue Rekorde oder Rücksetzer?heute, 14:47 Uhr · onvista
Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?31. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden