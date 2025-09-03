Werbung ausblenden

EQS-AFR: AUTO1 Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: AUTO1 Group SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
AUTO1 Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

03.09.2025 / 07:30 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die AUTO1 Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 03.09.2025

Ort:

https://ir.auto1-group.com/de/financial-reports#

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 03.09.2025

Ort:

https://ir.auto1-group.com/financial-reports#

03.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:AUTO1 Group SE
Bergmannstraße 72
10961 Berlin
Deutschland
Internet:https://ir.auto1-group.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2192218 03.09.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Auto1
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?31. Aug. · onvista
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?
Kolumne von Stefan Riße
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben
Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden