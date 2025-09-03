Werbung ausblenden

EQS-DD: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Karel Dörner, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

03.09.2025 / 18:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Karel
Nachname(n):Dörner

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

CTS Eventim AG & Co. KGaA

b) LEI

529900FDHSN08UBJII80 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005470306

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
80 EUR96.000 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
80,0000 EUR96.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

01.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

03.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:CTS Eventim AG & Co. KGaA
Rablstr. 26
81669 München
Deutschland
Internet:www.eventim.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

100484 03.09.2025 CET/CEST

CTS Eventim

