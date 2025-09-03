EQS-DD: Deutsche Telekom AG: Thorsten Langheim, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



03.09.2025 / 15:55 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Thorsten Nachname(n): Langheim

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Deutsche Telekom AG

b) LEI

549300V9QSIG4WX4GJ96

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005557508

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 31,30 EUR 69.173,00 EUR 31,30 EUR 5.947,00 EUR 31,30 EUR 25.040,00 EUR 31,30 EUR 15.493,50 EUR 31,30 EUR 198.817,60 EUR 31,30 EUR 250,40 EUR 31,29 EUR 44.400,51 EUR 31,29 EUR 94.057,74 EUR 31,29 EUR 19.963,02 EUR 31,29 EUR 25.032,00 EUR 31,29 EUR 41.021,19 EUR 31,29 EUR 66.491,25 EUR 31,29 EUR 11.233,11 EUR 31,29 EUR 160.079,64 EUR 31,29 EUR 44.150,19 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 31,2938319 EUR 821.150,15 EUR

e) Datum des Geschäfts

01.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Telekom AG Friedrich Ebert Allee 140 53113 Bonn Deutschland Internet: www.telekom.com

100466 03.09.2025 CET/CEST