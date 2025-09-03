EQS-DD: Deutsche Telekom AG: Thorsten Langheim, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
03.09.2025 / 15:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Thorsten
|Nachname(n):
|Langheim
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Deutsche Telekom AG
b) LEI
|549300V9QSIG4WX4GJ96
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005557508
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|31,30 EUR
|69.173,00 EUR
|31,30 EUR
|5.947,00 EUR
|31,30 EUR
|25.040,00 EUR
|31,30 EUR
|15.493,50 EUR
|31,30 EUR
|198.817,60 EUR
|31,30 EUR
|250,40 EUR
|31,29 EUR
|44.400,51 EUR
|31,29 EUR
|94.057,74 EUR
|31,29 EUR
|19.963,02 EUR
|31,29 EUR
|25.032,00 EUR
|31,29 EUR
|41.021,19 EUR
|31,29 EUR
|66.491,25 EUR
|31,29 EUR
|11.233,11 EUR
|31,29 EUR
|160.079,64 EUR
|31,29 EUR
|44.150,19 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|31,2938319 EUR
|821.150,15 EUR
e) Datum des Geschäfts
|01.09.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Telekom AG
|Friedrich Ebert Allee 140
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.telekom.com
|Ende der Mitteilung
100466 03.09.2025 CET/CEST