EQS-DD: Deutsche Telekom AG: Thorsten Langheim, Verkauf

EQS Group · Uhr
Infrastruktur
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

03.09.2025 / 15:55 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Thorsten
Nachname(n):Langheim

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Deutsche Telekom AG

b) LEI

549300V9QSIG4WX4GJ96 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005557508

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
31,30 EUR69.173,00 EUR
31,30 EUR5.947,00 EUR
31,30 EUR25.040,00 EUR
31,30 EUR15.493,50 EUR
31,30 EUR198.817,60 EUR
31,30 EUR250,40 EUR
31,29 EUR44.400,51 EUR
31,29 EUR94.057,74 EUR
31,29 EUR19.963,02 EUR
31,29 EUR25.032,00 EUR
31,29 EUR41.021,19 EUR
31,29 EUR66.491,25 EUR
31,29 EUR11.233,11 EUR
31,29 EUR160.079,64 EUR
31,29 EUR44.150,19 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
31,2938319 EUR821.150,15 EUR

e) Datum des Geschäfts

01.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Telekom AG
Friedrich Ebert Allee 140
53113 Bonn
Deutschland
Internet:www.telekom.com
