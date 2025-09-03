EQS-DD: The Platform Group AG: Bjoern Minnier, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
03.09.2025 / 14:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Bjoern
|Nachname(n):
|Minnier
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|CFO
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|The Platform Group AG
b) LEI
|391200T7OHCG8YPRQW61
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A2QEFA1
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|10,1000 EUR
|10.000,0000 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|10,1000 EUR
|10.000,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|29.08.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Trade Republic Bank
|MIC:
|TRBX
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|The Platform Group AG
|Schloss Elbroich, Am Falder 4
|40589 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|https://the-platform-group.com/
