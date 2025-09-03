EQS-News: Circus SE und Secura schließen strategische Partnerschaft zur Skalierung von KI-Robotik

EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Kooperation

Circus SE und Secura schließen strategische Partnerschaft zur Skalierung von KI-Robotik



03.09.2025 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG



Circus SE und Secura schließen strategische Partnerschaft zur Skalierung von KI-Robotik

Circus geht eine strategische Partnerschaft mit Secura ein, einem führenden Facility-Services-Anbieter mit mehr als 200 Enterprise-Kunden, darunter Shell, GE, Thyssenkrupp und Audi.

Die erste CA-1 Inbetriebnahme ist noch in diesem Jahr geplant, weitere Standorte über das gesamte Secura-Kundennetzwerk hinweg befinden sich bereits in Vorbereitung.



München, 3. September 2025 – Circus SE (XETRA: CA1), ein weltweit führendes Unternehmen für KI-Software und Robotik im Bereich autonomer Ernährungssysteme, hat eine strategische Partnerschaft mit Secura geschlossen, einem der führenden Anbieter für umfassendes Corporate Facility Management. Mit einem Kundenportfolio, das Marktführer wie Shell, General Electric, BMW, Porsche, Thyssenkrupp und Audi umfasst, wird Secura sein Leistungsangebot künftig um autonome Ernährungslösungen auf Basis der KI-Robotik-Technologie von Circus erweitern.

Der erste Roboter dieser Partnerschaft startet gemeinsam mit der Stadt Ingolstadt, der Heimat von Secura. Im Quartier G, dem Zentrum für KI, Forschung und Innovation, wird der CA-1 Roboter eingesetzt werden und Gästen sowie Stadtvertretern autonome Mahlzeiten servieren. Gesteuert von der CircusOS KI-Software in Kombination mit einem maßgeschneiderten kulinarischen Konzept, das gemeinsam mit Secura und der Stadt entwickelt wurde.

„Dieses Projekt verbindet Spitzentechnologie, regionale Wertschöpfung und ein außergewöhnliches kulinarisches Erlebnis. Es passt perfekt zu unserer Strategie, Ingolstadt als führenden Standort für Hightech und Innovation zu positionieren“, sagt Prof. Dr. Georg Rosenfeld, Stadtrat und Wirtschaftsreferent der Stadt Ingolstadt.

Die Partnerschaft zielt auf schnelle Skalierung. Secura plant, autonome Ernährungslösungen an weiteren Standorten und für zusätzliche Kunden im Netzwerk ausrollen und so KI-gestützte Robotik-Lösungen für Mahlzeiten in immer mehr Unternehmen in Deutschland und Europa verfügbar machen.

„Weitere Standorte sind bereits in Planung. Ich sehe im CA-1 die Zukunft der Gastronomie – effizient, zuverlässig und qualitativ auf höchstem Niveau. Ingolstadt ist für uns der perfekte Ort, um mit dieser Technologie zu starten“, sagt Tan Alcay, Gründer und Geschäftsführer von Secura.

„Mit dem CA-1 liefern wir mehr als nur hochmoderne Roboter – wir bringen gesamte autonome Ökosysteme zu unseren Geschäftskunden. Die Partnerschaft mit Secura ermöglicht es uns, unsere Technologie nahtlos bei führenden Enterprise-Kunden einzusetzen und eröffnet den Zugang zu über 200 renommierten Kunden in Deutschland und Europa. Dieser Deal ist ein wichtiger Schritt, um unsere autonome Technologie gemeinsam mit operativen Partnern zu skalieren“, erklärt Dr. Maximilian Schwaller, VP Commercial der Circus Group.

Die erste Inbetriebnahme eines CA-1 Roboters in dieser neuen Partnerschaft ist für Ende dieses Jahres geplant und markiert den Beginn der gemeinsamen Mission, die Food-Service-Branche mit autonomen KI-Robotik-Lösungen zu transformieren.



Über Circus SE

Circus SE (XETRA: CA1) ist ein weltweit tätiges Unternehmen für KI und Robotik, das autonome Systeme für die Nahrungsmittelversorgung in zivilen und Verteidigungs- Anwendungen entwickelt. Der patentierte CA-1 Roboter ist der weltweit erste vollautonome Roboter für die Lebensmittelproduktion und befindet sich bereits in Serienfertigung. Angetrieben von proprietärer embodied AI liefert Circus industrielle Mahlzeitenproduktion mit industrieller Zuverlässigkeit und minimalem Personaleinsatz. Mit Hauptsitz in München baut das Unternehmen eine globale Infrastruktur für autonome Nahrungsmittelversorgung – mit der Mission, die Menschheit zu versorgen.



Kontakt



Circus SE

St.-Martin-Straße 112

81669 München

press@circus-group.com

03.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2192302 03.09.2025 CET/CEST