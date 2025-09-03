Google und Apple feiern | Kartellrecht ist tot!

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Wie das vorläufige Urteil in der Kartellklage gegen Google zeigt, ist Wettbewerbsrecht schlichtweg tot. Chrome muss nicht ausgegliedert werden, und Apple darf nicht daran gehindert werden, etwa $20 Mrd. jährlich für die Voreinstellung von Google als Standard-Suchmaschine zu kassieren. Die CEOs der Magischen Sieben Tech-Riesen dürften lächeln. Ansonsten fallen die Reaktionen auf Quartalszahlen gemischt aus. Während Macy’s und Zscaler profitieren, stehen die Aktien von Dollar Tree unter Druck. Notenbanker Christopher Waller, der Nachfolger von Jerome Powell werden könnte, spricht sich vor dem Opening nochmals für eine Zinssenkung im September aus. Er betont allerdings auch, dass die FED in den kommenden drei bis sechs Monaten eine Reihe von Senkungen vornehmen dürfte. Wie dem auch sei, kann es zwischen Sitzungen durchaus auch Pausen geben. Die Wall Street preist aktuell eine September- und eine Dezember-Senkung ein. Die Nadel wird dann in Richtung einer weiteren Oktober-Senkung kippen, sollten die August-Arbeitsmarktdaten schwach ausfallen.



00:00 Intro

00:24 Kartellrecht ist tot! | Google & Apple feiern

03:01 Analysten Feedback: Alphabet ein AI-Sieger?

03:52 Geplante Strafen gegen Google verschoben

05:03 Auftrieb bei Apple | Neue iPhones

06:09 Erholung beim Nasdaq

06:53 Ausblick: Salesforce, HP Enterprise, Broadcom u.a.

08:14 Ciena: Kursziel angehoben | HubSpot | Zscaler mit guten Zahlen

11:05 Dollar Tree auf der Verliererseite | Macy’s: Prognosen angehoben

13:30 Campbell Soup: Kosten werden gesenkt

14:48 Unternehmensmeldungen (u.a. Salesforce) | GM: Nachfrage für E-Autos solide

16:18 Kraft Heinz wird zerschlagen | Comerica

17:22 Arbeitsmarktdaten - Gegenwind aus Unsicherheit? | Waller zu Zinssenkungen

20:37 Beige Book | OPEC+ Tagung am Sonntag

21:56 Analysten zu Kraft Heinz, Constellation Brands, Zscaler



#finanzmarkt #eröffnungsglocke



► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/

► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP

► Website: https://www.markuskoch.de/

► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung