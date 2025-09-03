IRW-News: ACCESS Newswire: Telestream stellt wichtige Verbesserungen der Messwerte für ST 2110-, HDR- und SRT-Implementierungen vor

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Telestream stellt wichtige Verbesserungen der Messwerte für ST 2110-, HDR- und SRT-Implementierungen vor

Die neuen Funktionen von PRISM, SPG9000, INSPECT und ARGUS bieten präzise Überwachung für Broadcast-, IP- und OTT-Dienste: Erleben Sie diese live auf der IBC2025

NEVADA CITY, CA / ACCESS Newswire / 3. September 2025 / Telestream, ein weltweit führender Anbieter von Medien-Workflow-Technologien, wird die leistungsstarken neuen Funktionen seines Messportfolios auf der IBC2025, an Stand 7.B21, vorstellen. Diese Verbesserungen umfassen die PRISM-Wellenformmonitore, SPG9000-Signalgeneratoren, INSPECT IP Monitoring, ARGUS und die IQ-Sondenfamilie von Telestream und unterstützen Bereitstellungen der nächsten Generation von der Live- und Remote-Produktion über die Postproduktion bis hin zur plattformübergreifenden Bereitstellung.

Die Messlösungen von Telestream sorgen für Zuverlässigkeit, Präzision und verwertbare Einblicke in die gesamte Medienerstellung, das Lieferketten-Management und die Verteilung. Die neuesten Innovationen, darunter ST 2110, HDR, SRT-basierte Beiträge und Multi-Network-Beobachtbarkeit, verdeutlichen das fortlaufende Engagement von Telestream hinsichtlich der Unterstützung von Medienunternehmen bei der präzisen Verwaltung komplexer Arbeitsabläufe.

Da der Medienbetrieb dynamischer und dezentralisierter wird, ist die präzise Überwachung wichtiger denn je, so Matthew Driscoll, VP Product Management bei Telestream. Auf der IBC2025 stellen wir die neuesten Verbesserungen unseres Messportfolios vor, die darauf ausgelegt sind, Vertrauen, Compliance und umsetzbare Erkenntnisse über die gesamte Lieferkette der Medien zu bieten. Von SDI- zu IP-Übergängen, Remote- und Live-Produktion bis hin zu OTT-Streaming verbessern unsere Lösungen die Signalintegrität, vereinfachen IP-Workflows und erweitern HDR-Funktionen. Mit diesen Innovationen liefert Telestream weiterhin präzise Überwachungs- und Messfunktionen für jeden Workflow.

Telestream bietet die Tools, die erforderlich sind, um Qualität und Leistung in einem sich schnell entwickelnden Medienumfeld aufrechtzuerhalten, egal ob es Teams mit verteilten Produktionsteams ermöglicht wird, Beitrag-Feeds zu visualisieren, ob Coloristen bei der Perfektion von HDR-Inhalten oder Broadcast-Ingenieure bei der ST 2110-Diagnose in Echtzeit unterstützt werden.

Zu den wichtigsten Highlights der Test- und Mess-Updates gehören:

- Beitrag und Qualitätssicherung für Remote-Produktion

Die ARGUS-Plattform von Telestream ermöglicht die Echtzeitwiedergabe von Video, Audio und Untertiteln von aktiven Alarmen, sodass Techniker Serviceprobleme sofort isolieren können. Zusammen mit der robusten SRT-Unterstützung in Sentry und Inspector Live machen diese Updates Telestream ideal für IP-basierte Beitrag-Workflows in Live-Sportübertragungen, Nachrichten und Veranstaltungen. Die auf maschinellem Lernen basierende MOS-(Mean Opinion Score)-Technologie von IQ bietet erstklassige Videoqualitätsanalysen und unterstützt nun auch ein breiteres Spektrum an HEVC-Chroma- und Bittiefenprofilen. Dies ermöglicht eine objektive QoE-Bewertung in Echtzeit sowohl für Premium-Inhalte als auch für Streaming-Services.

- Überwachung der netzwerkübergreifenden Verbreitung

ARGUS ist weiterhin führend bei der Single-Pane-of-Glass-Überwachung von OTT-, Satelliten-, Kabel-, IPTV- und DAA-Umgebungen. Sentry-, Inspector Live- und Surveyor-Sonden werden zur zentralen Fehlererkennung und -Diagnose in ARGUS eingespeist. Ob vor Ort, virtuell oder in der Cloud - ARGUS unterstützt Teams dabei, die Leistung zu überwachen und Probleme schneller zu lösen.

- Verbesserungen bei HDR-Überwachung und Farb-Workflow mit PRISM

Die erweiterten Funktionen von PRISM vereinfachen SDR/HDR-Überwachung und Kamera-Shading mit verbesserter 3D-LUT-Unterstützung, die präzise HDR/SDR-Farbkonvertierungen ermöglicht und die Notwendigkeit externer LUT-Boxen überflüssig macht. So werden Live-Produktions-Workflows durch einfachere Feed-Überwachung und -Einrichtung optimiert. Aktualisierungen des patentierten HDR-Toolsets umfassen verbesserte Luma-qualifizierte CIE-Kartensteuerungen und erweiterte False Color-Modi für künstlerische und technische Prüfungen. Diese Funktionen machen PRISM zu einem unverzichtbaren Werkzeug für HDR-Mastering, Live-Produktion und QC.

- ST 2110-Visualisierung und -Diagnostik

PRISM bleibt der Goldstandard für die ST 2110 Stream-Analyse, einschließlich Unterstützung für JPEG XS (-22), Audio (-30/-31) und Zusatzdaten (-40). Dank der intuitiven Benutzeroberfläche und der Einblicke auf Paketebene können Techniker IP-Systeme zuverlässig konfigurieren und Fehler beheben. INSPECT bietet eine Überwachung mit hoher Dichte von bis zu 180 GB/s. Die Funktion An PRISM senden ermöglicht eine nahtlose Eskalation an PRISM für eine umfassende Diagnose. Zusammen bieten sie durchgängige IP-Beobachtbarkeit und Analysen auf Expertenebene in einem einzigen Ökosystem.

- Timing und Signalerzeugung mit SPG9000

SPG9000 bietet PTP-Redundanz mit vier Anschlüssen, In-Band-Testsignale und Dual-Leader-Konfigurationen für Hochverfügbarkeits-Timing in IP-, SDI- und Hybridsystemen. Zu den neuen Funktionen gehören zusätzliche Testsequenzen, wie z. B. Untertitel über SDI und ST 2110-40. Dies verbessert Workflows bei der Inbetriebnahme und Compliance-Prüfungen.

Erleben Sie Telestream auf der IBC2025

Telestream präsentiert die neuen Test- und Messlösungen auf der IBC2025, an Stand 7.B21. Um ein Treffen zu planen oder eine Demonstration zu buchen, besuchen Sie https://www.telestream.net/ibc2025/#schedule-a-meeting-section.

Pressebilder hier herunterladen.

Über Telestream

Ingest. Enhance. Deliver.

Telestream steht seit fast drei Jahrzehnten bei der Innovation digitaler Medien an vorderster Front und ist der vertrauenswürdige Partner hinter einigen der weltweit unternehmenskritischsten Medienoperationen. Die branchenführenden Test-, Mess- und Medien-Workflow-Lösungen optimieren den Betrieb und skalieren effizient über den gesamten Lebenszyklus der Medien - von der Erfassung und Live-Produktion bis hin zu Automatisierung, Verarbeitung, Qualitätskontrolle, Content Management und Verteilung. Telestream wurde für On-Premise-, Cloud- und hybride Umgebungen entwickelt und gewährleistet eine hochwertige Medienbereitstellung für jedes Publikum und auf jeder Plattform. Das Unternehmen befindet sich in Privatbesitz und hat seinen Hauptsitz in Nevada City, Kalifornien. Weitere Informationen unter www.telestream.net.

Pressesprecherin:

Kristin Canders

Grithaus Agency

(e) kristin@grithaus.agency

(t) +1 (207) 974-7744

QUELLE: Telestream LLC

