IRW-News: Outcrop Silver & Gold Corp.: Outcrop Silver erweitert hochgradige Abschnitte auf Guadual: 2,35 m mit 3.092 g/t Silber Ressourcenerweiterung wird mit drei Bohranlagen vorangetrieben

IRW-PRESS: Outcrop Silver & Gold Corp.: Outcrop Silver erweitert hochgradige Abschnitte auf Guadual: 2,35 m mit 3.092 g/t Silber Ressourcenerweiterung wird mit drei Bohranlagen vorangetrieben

3. September 2025 / IRW-Press / Outcrop Silver & Gold Corporation (TSX-V: OCG, OTCQX: OCGSF, DE: MRG) (Outcrop Silver) gibt neue hochgradige Abschnitte vom Erzgang Guadual beim 100 % unternehmenseigenen primären Silberprojekt Santa Ana in Kolumbien bekannt, einschließlich 2,35 Meter (m) mit 3.092 Gramm pro Tonne (g/t) Silber (Ag) und 4,95 g/t Gold (Au) (3.463 g/t Silberäquivalent (AgÄq)) (siehe Tabelle 1 und Abbildung 2). Mit derzeit drei aktiven Bohranlagen liegt der Schwerpunkt der Bohrarbeiten darauf, den sich abzeichnenden hochgradigen Kern bei Guadual North zu festigen und zu erweitern, damit er möglicherweise in das nächste Update der Mineralressourcenschätzung (MRE) des Unternehmens integriert werden kann, das für Anfang 2026 geplant ist, während der Bestand des Erzgangs Santa Ana weiter ausgebaut wird.

Höhepunkte

- DH493 durchschnitt 2,35 m mit 3.093 g/t Ag und 4,95 g/t Au (3.463 g/t AgÄq)

- DH495 durchschnitt 1,30 m mit 4.587 g/t Ag und 12,30 g/t Au (5.510 g/t AgÄq)

- DH486 durchschnitt 2,76 m mit 880 g/t Ag und 1,67 g/t Au (1.006 g/t AgÄq)

- Mehrere Bohrlöcher durchschnitten eine hochgradige Mineralisierung und bestätigten somit die Kontinuität des Streichens und der Tiefe des Erzgangsystems Guadual North, das weiterhin in alle Richtungen offen ist (Abbildung 3)

Die Ergebnisse von Guadual übertreffen weiterhin die Erwartungen. Die jüngsten Bohrungen haben Rekordwerte bei den Silberäquivalentgehalten und hervorragende Mächtigkeiten ergeben, was auf ein solides und stark mineralisiertes System hinweist. Diese Ergebnisse verdeutlichen das Potenzial für das Hinzukommen bedeutsamer hochgradiger Silberressourcen zu unserer bevorstehenden MRE, sagte Vice President of Exploration Guillermo Hernández. Wir sind besonders erfreut, dass die Mineralisierung entlang des Streichens und in der Tiefe weiterhin offen ist. Das Team liefert außergewöhnliche Ergebnisse und freut sich darauf, die Definition und die Erweiterung dieses aufregenden Ziels fortzusetzen.

Ziel Bohrloch-Nr. von bis Abschnitt geschätzte wahre Ag Au AgÄq1

(m) (m) (m) Mächtigkeit g/t g/t g/t

(m)

Guadual DH486 198,96 201,72 2,76 1,25 880 1,67 1.006

Einschl. 199,64 200,72 1,08 0,49 2.034 3,38 2.288

DH489 100,68 101,58 0,90 0,57 1.508 7,34 2.059

Einschl. 100,68 101,18 0,50 0,32 2.457 11,14 3.294

DH491 171,19 171,49 0,30 0,13 1.067 0,99 1.141

DH493 176,08 178,43 2,35 1,66 3.092 4,95 3.463

Einschl. 176,08 177,14 1,06 0,75 4.386 3,12 4.620

Und 177,69 178,43 0,74 0,52 3.031 9,57 3.749

DH495 236,36 237,66 1,30 0,54 4.587 12,30 5.510

Einschl. 236,92 237,66 0,74 0,31 8.022 21,53 9.639

Tabelle 1. In dieser Pressemitteilung veröffentlichte Analyseergebnisse der Bohrlöcher

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80900/NR2025Drilling_Guadual_DE_PRcom.001.jpeg

Abbildung 1. Planansicht des Ziels Guadual mit den in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrlöchern (Tabelle 1), bereits zuvor gemeldeten Bohrlöchern (Tabelle 3) und Proben der Oberflächenexploration (Tabelle 2). Koordinaten entsprechen dem UTM-System, Zone 18N und WGS84-Projektion. Die Bohrlöcher DH480, DH482 und DH848 durchschnitten Quarzerzgänge oder Brekzien ohne bedeutsame Ergebnisse in den Erzgängen Guadual North oder Guadual. Kein bedeutsames Ergebnis entspricht einem Abschnitt mit weniger als 200 g/t AgÄq1.

Guadual ist ein markantes Erzgangziel im zentralen Teil des Projekts Santa Ana. Der Erzgang ist strukturell in Richtung Nordnordosten/Nordosten ausgerichtet und subvertikal geneigt. Er enthält eine Quarz-Sulfid-Mineralisierung, die mit Argentit, Pyrit und Bleiglanz in Zusammenhang steht, was für die hochgradigen Mineralsysteme von Santa Ana charakteristisch ist. Oberflächen-Schürfgrabungen und frühere Bohrungen bestätigten eine Größe von über 400 m, wobei sich das Segment Guadual North nun als hochgradiges Kerngebiet für die kurzfristige Integration in die Mineralressource abzeichnet.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80900/NR2025Drilling_Guadual_DE_PRcom.002.png

Abbildung 2. Geologische Querschnitte mit dem Erzgangsystem Guadual. Die Mächtigkeit von Querschnitt A beträgt 50 m. Die Mächtigkeit von Querschnitt B beträgt 30 m.

Das Abgrenzungsbohrprogramm bei Guadual wird mit Erweiterungs- und Ergänzungsbohrungen fortgesetzt, um die gesamte Ausdehnung der bis dato identifizierten mineralisierten Ausläufer, insbesondere im Erzgang Guadual North, zu definieren. Der Schwerpunkt liegt zurzeit darauf, den Bohrabstand innerhalb der hochgradigen Zonen zu verringern, um die Anforderungen für die Ressourcenschätzung zu erfüllen, während die Bohrungen in der Tiefe und entlang des Streichens erweitert werden, um die Beständigkeit der Mineralisierung zu erproben. Gleichzeitig wird die geologische und strukturelle Modellierung vorangetrieben, um die Interpretation der Erzgangabmessungen zu verfeinern, wobei die Grade Shell-Modellierung und die Definition des Bereichs bereits im Gange sind. Diese Arbeiten werden direkt in unsere zurzeit laufenden internen Berechnungen der Mineralressourcenschätzung einfließen. Darüber hinaus werden durch Explorationsbohrungen die potenziellen strukturellen Verbindungen zwischen den Erzgängen Guadual, Jiménez und Aguilar untersucht, die gemeinsam einen mineralisierten Korridor mit einer Länge von über 2 km und mehreren bestätigten hochgradigen Ausläufern bilden. Die Ergebnisse dieser Schritte sollen eine solide Basis für eine beträchtliche Erweiterung der Mineralressourcen bei Santa Ana liefern.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80900/NR2025Drilling_Guadual_DE_PRcom.003.png

Abbildung 3. Längsschnitt des Ziels Guadual mit den Durchstoßpunkten der Bohrungen. Die Konturen stellen die Interpolation des Gehalts (g/t AgÄq) multipliziert mit der geschätzten wahren Mächtigkeit (m) dar. Der Gehalt der Durchstoßpunkte und der Schlitzproben ist in g/t AgÄq angegeben.

Probe Easting Northing Höhe Probentyp Mächtigkeit Au Ag AgÄq1 Veröffentlichungsdatum

(m) (m) (m) g/t g/t g/t

15681 504789.00 562277.00 971,75 Chip 0,47 885 921 5. Juli 2022

15682 504881.00 562356.00 941,01 Chip 5,34 664 1,065 5. Juli 2022

15696 504822.05 562330.82 961,55 Channel 0,70 0,45 608 642 5. Juli 2022

15836 504943.50 562349.10 942,08 Channel 15,00 0,40 315 345 5. Juli 2022

15878 504636.60 562009.30 968,94 Chip 0,20 1,04 311 390 5. Juli 2022

15897 504739.30 562076.50 977,86 Chip 0,45 2,61 297 494 5. Juli 2022

15898 504681.10 562032.70 968,68 Chip 0,40 4,53 226 567 5. Juli 2022

16368 504903.07 562431.73 939,77 Channel 0,20 1,23 400 492 11. September 2024

16369 504903.25 562431.63 939,61 Channel 0,30 0,71 492 545 11. September 2024

16370 504922.00 562435.00 937,48 Chip 0,20 2,01 1.328 1.479 11. September 2024

Tabelle 2. Ergebnisse der Schlitz- und Schürfproben von der Oberfläche beim Erzgangziel Guadual im Rahmen des regionalen Explorationsprogramms, einschließlich jener, die bereits zuvor gemeldet wurden und in Abbildung 1 angegeben sind (siehe Pressemitteilungen vom 5. Juli 2022 und 11. September 2024). * Schürf- und Schlitzproben sind naturgemäß selektiv, sodass die Analyseergebnisse nicht zwangsläufig die wahre Mineralisierung widerspiegeln. Koordinaten entsprechen UTM-System, Zone 18N und WGS84-Projektion.

Bohrloch-Nr. Bohrlochbezeichnung Easting Northing Höhe Tiefe Azimut Neigung

(m) (m) (m) (m) (°) (°)

DH372 SAGU24DH372 504611.831 562181.878 1024,62 151,48 131 -45

DH374 SAGU24DH374 504611.659 562181.937 1024,41 169,46 131 -60

DH376 SAGU24DH376 504612.588 562182.698 1024,59 159,71 98 -50

DH377 SAGU24DH377 504611.975 562181.706 1024,43 201,16 130 -71

DH380 SAGU24DH380 504601.151 562202.905 1030,30 210,61 102 -60

DH382 SAGU24DH382 504525.146 562060.844 1000,30 140,20 136 -45

DH384 SAGU24DH384 504523.853 562060.777 1001,02 190,19 179 -61

DH387 SAGU24DH387 504449.408 561932.800 982,02 108,50 78 -45

DH445 SAGU25DH445 504771.497 562391.194 963,18 165,20 140 -45

DH446 SAGU25DH446 504771.446 562391.393 963,39 225,85 140 -66

DH448 SAGU25DH448 504772.273 562392.077 963,39 205,74 104 -50

DH450 SAGU25DH450 504812.568 562407.796 953,24 245,66 85 -60

DH452 SAGU25DH452 504749.677 562416.256 957,73 280,41 140 -65

DH455 SAGU25DH455 504863.983 562545.099 980,33 241,09 140 -45

DH456 SAGU25DH456 504863.830 562545.261 980,32 302,36 140 -62

DH458 SAGU25DH458 504863.717 562545.490 980,65 197,51 140 -73

DH460 SAGU25DH460 504748.274 562416.247 958,54 255,42 167 -56

DH462 SAGU25DH462 504754.732 562337.309 997,64 151,18 140 -50

DH463 SAGU25DH463 504754.596 562337.520 997,54 215,49 140 -71

DH480 SAGU25DH480 504750.157 562417.251 957,65 296,26 97 -57

DH482 SAGU25DH482 504749.963 562417.346 957,77 186,21 97 -67

DH484 SAGU25DH484 504750.177 562417.967 956,86 166,42 82 -45

DH486 SAGU25DH486 504750.015 562418.418 958,32 215,18 72 -62

DH489 SAGU25DH489 504864.532 562489.471 967,72 127,00 158 -66

DH491 SAGU25DH491 504864.070 562490.680 968,63 188,67 180 -79

DH493 SAGU25DH493 504864.927 562490.478 968,60 204,82 118 -88

DH495 SAGU25DH495 504862.618 562545.755 980,48 255,72 142 -82

Tabelle 3. Bohrstandort- und Messdaten der in dieser Meldung erfassten und auf die hierin Bezug genommenen Bohrlöcher und Erkundungsgräben. Alle Koordinaten entsprechen dem UTM-System, Zone 18N und Ausrichtung WGS84.

Qualifizierter Sachverständiger

Die Fachinformationen in dieser Pressmeldung wurden von Herrn Guillermo Hernandez, CPG-AIPG, Vice-President Exploration bei Outcrop Silver, geprüft und genehmigt. Herr Hernandez ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 für das Unternehmen.

1 Silberäquivalent

Die für die Äquivalenzberechnungen verwendeten Metallpreise betrugen 1.800 US$/oz für Gold und 25 US$/oz für Silber. Die metallurgische Ausbeute beträgt auf Grundlage der metallurgischen Untersuchungen von Outcrop Silver 97 % für Gold und 93 % für Silber (siehe Pressemeldung vom 23. August 2023).Die Äquivalenzformel lautet wie folgt:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80900/NR2025Drilling_Guadual_DE_PRcom.004.png

QA/QC

Outcrop Silver wendete seine Standardprotokolle für Probenahmen und Untersuchungen bei Explorationsaktivitäten an. Der Bohrkerndurchmesser ist eine Mischung aus HTW und NTW, abhängig von der Tiefe der Bohrung. Die Diamantkernbohrkästen wurden fotografiert, die Bohrkerne wurden gesägt, beprobt und gekennzeichnet. Die Proben wurden in Beutel gefüllt, gekennzeichnet und für den Transport per Lkw von Santa Anas Kernprotokollierungseinrichtungen in Falan (Kolumbien) zur zertifizierten Probenaufbereitungsanlage von Actlabs in Medellín (Kolumbien) verpackt. ActLabs ist ein akkreditiertes Labor, das unabhängig vom Unternehmen ist. Der HQ-NTW-Kern wird in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte wird zur Analyse versandt. Die an Actlabs gelieferten Proben wurden in Medellin mittels Atomabsorptionsverfahren auf Au, Ag, Pb und Zn mit den Methoden 1A2Au, 1A3Au, Multi-Elemente AR (Ag Cu Pb Zn) und Code 8 analysiert. Anschließend werden die Proben an Actlabs Canada in Ancaster (Ontario) zur ICP-Multielementanalyse mit Code 1E3 geschickt. In Übereinstimmung mit den bewährten QA/QC-Verfahren werden Blindproben, Duplikate und zertifizierte Referenzmaterialien mit einer Rate von etwa drei Kontrollproben alle zwanzig Proben in den Probenstrom eingefügt, um die Laborleistung zu überwachen. Ein Vergleich der Kontrollproben und ihrer Standardabweichungen zeigt eine akzeptable Genauigkeit der Analysen und keine nachweisbare Kontamination. Es wurden keine wesentlichen QA/QC-Probleme in Bezug auf die Probenahme, die Sicherheit und die Analyse festgestellt. Bei Überschreitungen der Grenzwerte werden die Proben mittels einer Standard-Brandprobe auf Gold und Silber analysiert, wobei eine 30-Gramm-Probe mit anschließendem gravimetrischem Verfahren analysiert wird. Die Multi-Element-Geochemie wurde mittels ICP-MS bestimmt, wobei ein Aufschluss in Königswasser oder in vier Säuren verwendet wurde. Die Abfälle aus der Zerkleinerung, die Gesteinspulver und der verbleibende Kern werden in einer gesicherten Einrichtung in Santa Ana für zukünftige Untersuchungen aufbewahrt.

Über Santa Ana

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Santa Ana erstreckt sich über 28.000 Hektar innerhalb des Distrikts Mariquita, der sowohl durch Titel und Anträge als der größte und hochgradigste primäre Silberdistrikt in Kolumbien anerkannt ist und dessen Bergbauaufzeichnungen bis ins Jahr 1585 zurückreichen.

Die erste Ressourcenschätzung von Santa Ana, die in dem von AMC Mining Consultants erstellten technischen Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel Santa Ana Property Mineral Resource Estimate (Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet Santa Ana) vom 8. Juni 2023 detailliert beschrieben wird, weist eine geschätzte angedeutete Ressource im Umfang von 1.226.000 Tonnen, was bei einem Gehalt von 614 Gramm pro Tonne 24,2 Millionen Unzen Silberäquivalent1 entspricht, und eine vermutete Ressource im Umfang von 966.000 Tonnen, was bei einem Gehalt von 435 Gramm pro Tonne 13,5 Millionen Unzen Silberäquivalent1 entspricht, aus. Die identifizierten Ressourcen erstrecken sich über sieben große Gangsysteme, die mehrere parallele Gänge und mineralisierte Erzfälle umfassen: Santa Ana (San Antonio, Roberto Tovar, San Juan); La Porfia (La Ivana); El Dorado (El Dorado, La Abeja); Paraiso (Megapozo); Las Maras; Los Naranjos und La Isabela.

Die Bohrkampagne zielt darauf ab, die bekannte Mineralisierung zu erweitern und neue Gebiete mit hohem Potenzial entlang des genehmigten Abschnitts des umfangreichen, 30 Kilometer langen mineralisierten Trends des Projekts zu erproben. Die aktuelle Explorationsstrategie soll einen klaren Weg für eine wesentliche Erweiterung der Mineralressource schaffen. Diese Bemühungen unterstreichen die Skalierbarkeit von Santa Ana und sein Potenzial für ein beträchtliches Ressourcenwachstum, wodurch das Projekt in die Lage versetzt wird, sich zu einer hochgradigen, wirtschaftlich rentablen und umweltfreundlichen Silbermine zu entwickeln.

Über Outcrop Silver

Outcrop Silver ist ein führendes Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines hochgradigen Vorzeigeprojekts Santa Ana in Kolumbien konzentriert. Es verfügt über ein diszipliniertes und erfahrenes Team von Fachleuten mit jahrzehntelanger Erfahrung in dieser Region. Outcrop Silver ist bestrebt, die aktuellen Mineralressourcen durch strategische Explorationsinitiativen zu erweitern.

Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit steht die Verpflichtung zu verantwortungsvollen Bergbaupraktiken und zum Engagement in den Gemeinden, was unseren Ansatz der nachhaltigen Erschließung unterstreicht. Dank unserer Expertise in der Bewältigung komplexer geologischer und marktbezogener Bedingungen sind wir in der Lage, Chancen zur Steigerung des Shareholder-Values zu identifizieren und zu nutzen. Mit einem tiefen Verständnis der kolumbianischen Bergbaulandschaft und einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Exploration ist Outcrop Silver gut positioniert, um das Projekt Santa Ana zu einem bedeutenden Silberproduzenten auszubauen, der einen positiven Beitrag zur lokalen Wirtschaft leistet und neue Maßstäbe in der Bergbauindustrie setzt.

