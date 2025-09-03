IRW-News: Vanguard Mining Corp. : Vanguard erweitert sein südamerikanisches Uranportfolio mit dem Abschluss des Erwerbs des an UEC angrenzenden Projekts Yuty Prometeo in Paraguay

IRW-PRESS: Vanguard Mining Corp. : Vanguard erweitert sein südamerikanisches Uranportfolio mit dem Abschluss des Erwerbs des an UEC angrenzenden Projekts Yuty Prometeo in Paraguay

Vancouver, BC - 3. September 2025 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. (Vanguard oder das Unternehmen) (UUU: CSE |UUUFF: OTCID | SL51: Frankfurt) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Nachgang zu seinem endgültigen Vertrag (der Vertrag) vom 17. Juni 2025 und seiner Absichtserklärung (Absichtserklärung) vom 8. April 2025 den Erwerb des Projekts Yuty Prometeo (Paraguay Uranium) im Südosten von Paraguay abgeschlossen hat.

Die vier Konzessionen - darunter die drei Konzessionen von San José und eine von Yuty Uno - umfassen zusammen eine Fläche von ca. 90.000 Hektar (222.395 Acres) im produktiven Paraná-Becken, einer der vielversprechendsten Uranregionen Südamerikas. Das Projektgebiet grenzt an die etablierte Lagerstätte Yuty von Uranium Energy Corp. (UEC) an, die über eine angedeutete Ressource von 8,96 Millionen Pfund UO verfügt.

David Greenway, CEO von Vanguard Mining Corp., merkte dazu wie folgt an: Der Abschluss des Erwerbs der Konzessionen Yuty Prometeo ist ein wichtiger Meilenstein für Vanguard und unterstreicht unser Engagement für den Aufbau eines bedeutenden Uranportfolios in Südamerika. Paraguay bietet eine einzigartige Kombination aus politischer Stabilität, einer investorenfreundlichen Politik und unerschlossenem Mineralienpotenzial, was es zu einem idealen Standort für eine langfristige Uranexploration macht. Da sich unser Projekt unmittelbar neben der etablierten Lagerstätte Yuty von UEC befindet, sehen wir eine klare Chance, in einem historisch vielversprechenden Bezirk moderne Explorationsmethoden anzuwenden. Diese Akquisition stärkt nicht nur unsere strategische Präsenz im Paraná-Becken, sondern bringt auch die allgemeinere Zielsetzung von Vanguard voran, sich wichtige Mineralien zu sichern, die den weltweiten Übergang zu sauberer Energie vorantreiben werden.

Diese Akquisition folgt auf Unternehmensmitteilungen vom 17. April 2025 (Beauftragung des leitenden Geologen Ariel Testi, CPG, mit der Erstellung eines ersten NI-43-101-konformen technischen Berichts über das Projekt Yuty Prometeo), vom 12. Juni 2025 (Einleitung einer Standortbesichtigung, Kernprüfung und Datenzusammenstellung in Paraguay zur Unterstützung dieses Berichts) und vom 17. Juni 2025 (Ausfertigung eines endgültigen Aktienkaufvertrags über den Erwerb von 100 % der Anteile von 1302343 B.C. Ltd., die eine 85-prozentige Beteiligung an Paraguay Uranium S.A., der Eigentümerin der vier Yuty-Prometeo-Konzessionen, hält).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80894/Vanguard_030925_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Projektkarte der Konzessionen Yuty Prometeo mit Kennzeichnung des regionalen Straßenzugangs, der Grenzen der Konzessionen San José und Prometeo von Vanguard sowie des angrenzenden Projekts Yuty von Uranium Energy Corp. (UEC).

Anmerkungen:

Die Konzessionsblöcke von Vanguard sind mit Vanguard Mining gekennzeichnet und mit schwarz-orangefarbenen Linien umrandet. Radiometrische Anomalien: Eine zunehmende Intensität wird in Gelb-Rosa-Rot-Violett-Blau dargestellt.

Über das Projekt Yuty Prometeo

Das Projekt Yuty Prometeo besteht aus vier (4) Konzessionen - drei (3) Konzessionen unter dem Namen San Jose und eine (1) Konzession unter dem Namen Prometeo, die zusammen eine Fläche von rund 90.000 Hektar (222.395 Acres) im uranreichen Paraná-Becken im Südosten von Paraguay abdecken.

Die Konzession Prometeo erstreckt sich über rund 27.666 Hektar (68.368 Acres) und grenzt direkt an das von UEC betriebene Projekt Yuty.

Historische Aufzeichnungen verweisen auf 28 Bohrlöcher mit Uranwerten von 0,05 % bis 0,10 % UO auf dem Konzessionsgebiet. Daten aus früheren Arbeiten der Anschutz Corporation deuten darauf hin, dass der Prometeo-Block im Trend mit dem angrenzenden Transandes-Block von UEC liegt.

Die Konzessionen San Jose erstrecken sich über etwa 62.210 Hektar (153.754 Acres) in drei zusammenhängenden Claims entlang des Übergangs des Oberperm-Karbon-Kontakts, etwa 100 km nordwestlich des Projekts Yuty von UEC und 40 km westlich seines Projekts Coronel Oviedo. Eine fahrzeuggestützte radiometrische Untersuchung, die über einem Gebiet von 40 km x 10 km durchgeführt wurde, hat bedeutende Urananomalien auf dem gesamten Konzessionsgebiet abgegrenzt. Zusammen genommen stellen diese Konzessionen ein strategisch günstig gelegenes und vielversprechendes Uranexplorationsprojekt in einem der aussichtsreichsten Urangebiete Südamerikas dar.

Über das ISR-Projekt Yuty von UEC

In dem angrenzenden Projekt Yuty ISR von UEC, das sich über eine Fläche von ca. 117.359 Hektar (290.000 Acres) im Südosten von Paraguay erstreckt, lagert eine angedeutete Ressource von 8,962 Millionen Pfund und eine vermutete Ressource von 2,203 Millionen Pfund UO, wie in seinem technischen Bericht vom 1. Juli 2022 mit dem Titel Yuty Uranium Project Initial Assessment US SEC Subpart 1300 Regulation SK Report, Paraguay SA offengelegt. Das Projekt wurde als für die In-situ-Gewinnung (ISR) geeignet identifiziert, dieselbe Fördermethode, die UEC in seinen Betrieben in Texas anwendet. Vanguard weist vorsorglich darauf hin, dass Mineralisierungen in angrenzenden Konzessionsgebieten nicht notwendigerweise auf eine Mineralisierung in den eigenen Projekten des Unternehmens schließen lassen.

Am 30. März 2012 erwarb UEC alle ausgegebenen Aktien von CUE Resources Ltd. und sicherte sich damit eine 100-prozentige ungeteilte Beteiligung am Projekt Yuty. Quelle: https://www.uraniumenergy.com/news/releases/index.php?content_id=910

Ressourcenschätzungen

Die aktuelle veröffentlichte Ressource für das Projekt Yuty von UEC beträgt 8,962 Millionen Pfund U308 in der Kategorie angedeutet und 2,203 Millionen Pfund U308 in der Kategorie vermutet. Diese Schätzung wurde in einem für UEC erstellten Fachbericht mit dem Titel Yuty Uranium Project Initial Assessment US SEC Subpart 1300 Regulation SK Report, Paraguay SA vom 1. Juli 2022 finalisiert. Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1334933/000143774922017351/ex_396105.htm

Das Management von Vanguard weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Konzessionsgebieten, die an die Projekte von Vanguard angrenzen, nicht unbedingt auf eine Mineralisierung auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens schließen lassen.

Über Paraguay

Die Republik Paraguay ist eine aufstrebende Bergbaurechtsprechung im Herzen von Südamerika, angrenzend an Brasilien, Argentinien und Bolivien. Paraguay ist für seine politische Stabilität, sein geringes staatliches Risiko und sein investorenfreundliches regulatorisches Umfeld bekannt. Das Land bietet ein hilfreiches Rahmenwerk für Mineralienexploration und -entwicklung, eine demokratische Regierung, starken Rechtsschutz für ausländische Investoren und hat ein wachsendes Interesse an der Erschließung seines unberührten Mineralpotenzials, vor allem an Uran, Seltenerdmetallen und Basismetallen. Aufgrund großer Ländereien, einer relativ geringen Bevölkerungsdichte und sich verbessernder Infrastruktur entwickelt sich Paraguay immer mehr zu einem geopolitisch stabilen und strategischen Ziel für Bergbauunternehmen, die langfristige Wachstumschancen suchen.

Ausgabe von Restricted Share Units

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es leitenden Angestellten und Direktoren des Unternehmens 800.000 Restricted Share Units (RSUs) gewährt hat. Die RSUs sind gemäß den Bedingungen des Restricted Share Unit Plans (der RSU-Plan) des Unternehmens für einen Zeitraum von einem Jahr gültig. Alle RSUs erlöschen am 1. September 2026.

Über Vanguard Mining Corp.

Vanguard Mining Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung hochwertiger strategischer Mineralien spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt derzeit Uranexplorationsprojekte in den Vereinigten Staaten und Paraguay mit dem Fokus auf Identifizierung und Entwicklung von für die Energiewende wichtigen Assets. Vanguard verpflichtet sich zu verantwortungsbewusster Exploration und Wertschöpfung durch den Erwerb und die Entwicklung von besonders aussichtsreichen Urankonzessionsgebieten.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Lawrence Segerstrom, einem geologischen Berater, der ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) ist, geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors

David Greenway

David Greenway, CEO

