Kreml zu Trump: Gibt keine Verschwörung gegen die USA

Moskau (Reuters) - Der Kreml hat den Vorwurf von US-Präsident Donald Trump zurückgewiesen, wonach Russland, China und Nordkorea eine Allianz gegen die USA schmieden wollen.

"Niemand hat sich verschworen, niemand hat etwas ausgeheckt, keine Verschwörungen", sagte der außenpolitische Berater des Kreml, Juri Uschakow, am Mittwoch im russischen Staatsfernsehen. Trump sei möglicherweise ironisch gewesen, fügte er hinzu. "Niemand dieser drei Staats- und Regierungschefs hatte einen solchen Gedanken."

Trump hatte sich am Dienstag "sehr enttäuscht" von Russlands Präsident Wladimir Putin gezeigt und auf der Plattform Truth Social geschrieben, der chinesische Präsident Xi Jinping, Putin und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un würden sich gegen die USA verschwören. Die drei Staats- und Regierungschefs hatten zuvor an einer großen Militärparade in Peking teilgenommen. Auf die Frage, ob er über die Bildung einer russisch-chinesischen Achse gegen die USA besorgt sei, sagte Trump: "Ich bin überhaupt nicht besorgt ... Wir haben bei weitem das stärkste Militär der Welt. Glauben Sie mir, sie würden ihr Militär niemals gegen uns einsetzen."

