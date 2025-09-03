Werbung ausblenden

Kreml zu Trump: Gibt keine Verschwörung gegen die USA

Reuters · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Moskau (Reuters) - Der Kreml hat den Vorwurf von US-Präsident Donald Trump zurückgewiesen, wonach Russland, China und Nordkorea eine Allianz gegen die USA schmieden wollen.

"Niemand hat sich verschworen, niemand hat etwas ausgeheckt, keine Verschwörungen", sagte der außenpolitische Berater des Kreml, Juri Uschakow, am Mittwoch im russischen Staatsfernsehen. Trump sei möglicherweise ironisch gewesen, fügte er hinzu. "Niemand dieser drei Staats- und Regierungschefs hatte einen solchen Gedanken."

Trump hatte sich am Dienstag "sehr enttäuscht" von Russlands Präsident Wladimir Putin gezeigt und auf der Plattform Truth Social geschrieben, der chinesische Präsident Xi Jinping, Putin und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un würden sich gegen die USA verschwören. Die drei Staats- und Regierungschefs hatten zuvor an einer großen Militärparade in Peking teilgenommen. Auf die Frage, ob er über die Bildung einer russisch-chinesischen Achse gegen die USA besorgt sei, sagte Trump: "Ich bin überhaupt nicht besorgt ... Wir haben bei weitem das stärkste Militär der Welt. Glauben Sie mir, sie würden ihr Militär niemals gegen uns einsetzen."

(Bericht von Reuters; Bearbeitet von Alexander Ratz; Redigiert von; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

Das könnte dich auch interessieren

Weniger Verbesserung als erwartet
USA: ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie hellt sich etwas aufgestern, 16:25 Uhr · dpa-AFX
USA: ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie hellt sich etwas auf
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?31. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden