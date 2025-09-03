Nestle-CFO: Vorwurf der Günstlingswirtschaft löste Untersuchung gegen CEO aus

Zürich (Reuters) - Erstmals seit der Entlassung von Nestle-Konzernchef Laurent Freixe hat sich eine hochrangige Führungskraft des Nahrungsmittelriesen öffentlich geäußert.

Nestle habe bereits im Mai Beschwerden über "unangemessene Günstlingswirtschaft" und eine angebliche Liebesbeziehung des Firmenlenkers zu einer Angestellten erhalten, sagte Finanzchefin Anna Manz am Mittwoch auf einer Investorenkonferenz der britischen Bank Barclays. Die Beziehung sei daraufhin in einer vom Verwaltungsrat überwachten internen Untersuchung unter die Lupe genommen worden, sagte Manz weiter. Damals seien jedoch keine Belege gefunden worden. "Laurent hat zu diesem Zeitpunkt auch persönlich erklärt, dass es derartiges nicht gegeben hat," sagte Manz mit Verweis auf die von Hinweisgebern geäußerten Bedenken gegenüber Freixe.

Nach anhaltenden Beschwerden besiegelte eine zweite Untersuchung, an der auch eine Anwaltskanzlei beteiligt war, Freixes Abgang. Der Franzose habe eine romantische Beziehung zu einer ihm direkt unterstellten Mitarbeiterin nicht offengelegt, begründete Nestle den Schritt am Montag in einer Mitteilung. Dies sei ein Verstoß gegen den Verhaltenskodex des Schweizer Unternehmens. Mit unmittelbarer Wirkung übernahm Philipp Navratil, bisher Chef der Kaffeekapsel-Sparte Nespresso, das Steuer bei Nestle.

Manz sagte, die schnelle Ernennung von Navratil sei möglich gewesen, weil der Konzern aufgrund des Alters von Freixe (63) bereits mit der Nachfolgeplanung begonnen habe. "Ich denke, der Grund, warum wir jetzt keine externe Suche durchführen, liegt darin, dass der Verwaltungsrat der Meinung war, dass er eigentlich schon alle Vorarbeiten geleistet hatte," sagte sie. Die schnelle Ernennung von Navratil ermögliche es Nestle, die Geschäftsdynamik aufrechtzuerhalten.

