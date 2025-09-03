Netzagentur warnt vor Stromlücke

Düsseldorf (Reuters) - In Deutschland müssen nach Einschätzung der Bundesnetzagentur zahlreiche neue Kraftwerke gebaut werden, um die Versorgung beim Ausbau der Erneuerbaren Energien sicherzustellen.

Die Versorgungssicherheit sei gewährleistet, wenn der Ausbau der Ökostrom-Anlagen wie geplant verlaufe und zusätzliche Kapazitäten von bis zu 22,4 Gigawatt errichtet würden, erklärte die Bundesnetzagentur in ihrem am Mittwoch vorgelegten Monitoring-Bericht. Verzögere sich der Ausbau, müssten bis 2035 Kraftwerke mit einer Kapazität von insgesamt bis zu 35,5 Gigawattt gebaut werden. Die von der Bonner Behörde zugrunde gelegten Szenarien zeigten, dass der Bedarf begrenzt werden könne, wenn der Ausbau von Windenergie, Photovoltaik-Anlagen und Netzen voranschreite.

Aus den vorliegenden Berechnungen gehe hervor, dass die in der Kraftwerksstrategie vorgesehene Kraftwerksleistung nicht ausreiche. Sie müsse durch weitere, neue regelbare Kapazitäten ergänzt werden. "Wir wollen keine Versorgungslücke aufkommen lassen", sagte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche. Es gebe schon jetzt immer wieder angespannte Situationen im Netz. "Das zeigt den akuten Handlungsbedarf." Die Kraftwerksstrategie müsse mit Hochdruck vorangebracht werden. "Wir müssen in diesem Jahr mit den Ausschreibungen beginnen." Bis 2027 müsse ein Kapazitätsmarkt aufgebaut werden. Dabei würde bereits die zur Verfügung gestellte Kraftwerksleistung für die Zeiten von Engpässen vergütet werden. Die Ausschreibungen müssten mit der EU-Kommission abgestimmt werden.

Insbesondere Versorger wie RWE, EnBW und Uniper warten auf Klarheit, ob und bis wann neue klimafreundlichere Gaskraftwerke benötigt werden. Sie haben sich bereit erklärt, jeweils mehrere Anlagen zu errichten.

