Original-Research: H2APEX Group SCA (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: H2APEX Group SCA - von First Berlin Equity Research GmbH

03.09.2025 / 09:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu H2APEX Group SCA

     Unternehmen:               H2APEX Group SCA
     ISIN:                      LU0472835155

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      03.09.2025
     Kursziel:                  3,70 Euro
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu H2APEX Group SCA
(ISIN: LU0472835155) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal
bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,70.

Zusammenfassung:
H2APEX hat H1-Zahlen berichtet, die grob unseren Erwartungen entsprechen.
Ein geringeres Projektgeschäft hat zu einem deutlichen Umsatzrückgang
geführt; aufgrund niedrigerer Abschreibungen lag der operative Verlust mit
EUR-14,4 Mio. aber nur 8% über dem Vorjahreswert. H2APEX hat ihre
Umsatzguidance für 2025 von EUR6 Mio. - EUR8 Mio. bestätigt. Die entscheidenden
Ereignisse geschahen aber nach dem Halbjahresende: H2APEX hat eine EUR30
Mio.-Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen und danach eine strategische
Partnerschaft mit Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) zur gemeinsamen
Umsetzung eines 100 MW Elektrolyseprojekts in Lubmin vereinbart. Ein
aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein unverändertes Kursziel von EUR3,70. Wir
bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 81%).


First Berlin Equity Research has published a research update on H2APEX Group
SCA (ISIN: LU0472835155). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his
BUY rating and maintained his EUR 3.70 price target.

Abstract:
H2APEX has reported H1 figures that are broadly in line with our
expectations. Lower project business led to a significant decline in
revenue; however, due to lower depreciation and amortisation, the operating
loss of EUR14.4m was only 8% higher than in the previous year. H2APEX
confirmed 2025 revenue guidance of EUR6m to EUR8m. However, two decisive events
took place after the end of the half-year period: H2APEX successfully
completed its EUR30m capital increase and subsequently agreed a strategic
partnership with Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) for the joint
implementation of a 100 MW electrolysis project in Lubmin. An updated DCF
model yields an unchanged EUR3.70 price target. We confirm our Buy
recommendation (upside: 81%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.


Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=772b8dc863c8600183c3b476ec0a6aa6

Kontakt für Rückfragen:
Kontakt für Rückfragen
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

2192332 03.09.2025 CET/CEST

