Original-Research: H2APEX Group SCA (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: H2APEX Group SCA - von First Berlin Equity Research GmbH 03.09.2025 / 09:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu H2APEX Group SCA Unternehmen: H2APEX Group SCA ISIN: LU0472835155 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 03.09.2025 Kursziel: 3,70 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu H2APEX Group SCA (ISIN: LU0472835155) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,70. Zusammenfassung: H2APEX hat H1-Zahlen berichtet, die grob unseren Erwartungen entsprechen. Ein geringeres Projektgeschäft hat zu einem deutlichen Umsatzrückgang geführt; aufgrund niedrigerer Abschreibungen lag der operative Verlust mit EUR-14,4 Mio. aber nur 8% über dem Vorjahreswert. H2APEX hat ihre Umsatzguidance für 2025 von EUR6 Mio. - EUR8 Mio. bestätigt. Die entscheidenden Ereignisse geschahen aber nach dem Halbjahresende: H2APEX hat eine EUR30 Mio.-Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen und danach eine strategische Partnerschaft mit Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) zur gemeinsamen Umsetzung eines 100 MW Elektrolyseprojekts in Lubmin vereinbart. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein unverändertes Kursziel von EUR3,70. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 81%). First Berlin Equity Research has published a research update on H2APEX Group SCA (ISIN: LU0472835155). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 3.70 price target. Abstract: H2APEX has reported H1 figures that are broadly in line with our expectations. Lower project business led to a significant decline in revenue; however, due to lower depreciation and amortisation, the operating loss of EUR14.4m was only 8% higher than in the previous year. H2APEX confirmed 2025 revenue guidance of EUR6m to EUR8m. However, two decisive events took place after the end of the half-year period: H2APEX successfully completed its EUR30m capital increase and subsequently agreed a strategic partnership with Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) for the joint implementation of a 100 MW electrolysis project in Lubmin. An updated DCF model yields an unchanged EUR3.70 price target. We confirm our Buy recommendation (upside: 81%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=772b8dc863c8600183c3b476ec0a6aa6 Kontakt für Rückfragen: Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2192332 03.09.2025 CET/CEST °