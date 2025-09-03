Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Mercosur-Abkommen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Mercosur-Abkommen:

"Das Mercosur-Abkommen zeigt, was die EU leisten kann. Es schafft eine Freihandelszone von rund 715 Millionen Menschen - die größte, die Europa je ausgehandelt hat. Für europäische Unternehmen bedeutet das Zollersparnisse in Milliardenhöhe, besseren Zugang zu einem dynamischen Markt und Zugang zu strategisch wichtigen Rohstoffen wie Lithium aus Argentinien sowie zu Eisenerz, Kupfer und Kobalt aus Brasilien - genau den Materialien, die für Batterien, Windräder und Elektroautos unverzichtbar sind. Für Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay eröffnet sich zugleich die Chance auf Investitionen aus Europa - und darauf, die Industrie auf beiden Seiten des Atlantiks enger zu verzahnen. (.) Das Abkommen ist damit auch ein geopolitisches Signal: Europa bleibt ein attraktiver Partner für Staaten, die im globalen Wettbewerb Alternativen zu China und den USA suchen. Kurz, Mercosur zeigt, um einen Slogan der Globalisierungskritiker umzudrehen: Eine andere Welt ist möglich."/DP/jha

