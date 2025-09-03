Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu finanzielle Sorgen von Eltern

dpa-AFX · Uhr

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu finanzielle Sorgen von Eltern:

"Bei aller Notwendigkeit, den Sozialstaat zu reformieren und bezahlbar zu halten, bleibt die Bekämpfung von Armut und vor allem der Kinderarmut eine wichtige Aufgabe des Staates und ein aktiver Schutz der Demokratie. Die Herausforderung für Schwarz-Rot und die Politik insgesamt besteht darin, sichtbar in Bildung, Betreuung und kostenlose Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche zu investieren und Sozialleistungen so auszugestalten, dass sie niederschwellig beansprucht werden können und zielgerichteter wirken. Kinder und Eltern sind keine Bittsteller. Sie sind das Rückgrat einer solidarischen Gesellschaft und verdienen Anerkennung und Sicherheit."/DP/jha

