RENK - Flagge – Teil 2

Mit dieser Überschrift lässt sich die charttechnische Ausgangslage bei der Renk-Aktie derzeit treffend beschreiben. Doch der Reihe nach: Zunächst gibt es einige Übereinstimmungen mit dem Kursverlauf bei Rheinmetall (siehe oben). Auch hier kam es zu einem idealtypischen Rücksetzer – dieses Mal an ein Fibonacci-Level (53,37 EUR) –, ehe der Spurt über den kurzfristigen Korrekturtrend sowie die 38-Tages-Linie (akt. bei 64,12/65,57 EUR) das Ende der Konsolidierung seit dem Allzeithoch bei 85,96 EUR nahelegt. Dafür spricht zusätzlich, dass die Kursentwicklung der letzten Monate letztlich ein klassisches Flaggenmuster darstellt (siehe Chart). Der jüngste Flaggenausbruch wird von einem neuen MACD-Kaufsignal sowie einem mutmachenden RSL-Signal begleitet. Während die Relative Stärke im Wochenbereich weiterhin hoch ist, hat der Trendfolger auf Tagesbasis gerade seinen Schwellenwert von 1 wieder überwunden. Dabei handelt es sich um eines unserer Lieblingssetups, welches signalisiert, dass der übergeordnete Aufwärtstrend wieder Fahrt aufnimmt – im konkreten Fall in Richtung des Rekordlevels bei knapp 86 EUR. Als engmaschige Absicherung ist dagegen die alte Flaggenbegrenzung bei 64,12 EUR prädestiniert.

RENK (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart RENK

Quelle: LSEG, tradesignal²

