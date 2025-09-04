ANALYSE-FLASH: UBS senkt MTU auf 'Neutral' - Ziel runter auf 400 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien von MTU von 485 auf 400 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Chancen und Risiken seien inzwischen recht ausgeglichen für die Aktien des Triebwerksbauers, schrieb Ian Douglas-Pennant am Mittwochabend. Eine Reihe niedrigschwelliger Bedenken habe seine Überzeugung in die Anlagestory etwas gedämpft. Hauptsorge sei, dass die Zeit übertroffener Erwartungen und dann höher gesteckter Ziele im Servicebereich zu Ende gehe./rob/ag/gl

