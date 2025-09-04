Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: UBS senkt MTU auf 'Neutral' - Ziel runter auf 400 Euro

Rüstung
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien von MTU von 485 auf 400 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Chancen und Risiken seien inzwischen recht ausgeglichen für die Aktien des Triebwerksbauers, schrieb Ian Douglas-Pennant am Mittwochabend. Eine Reihe niedrigschwelliger Bedenken habe seine Überzeugung in die Anlagestory etwas gedämpft. Hauptsorge sei, dass die Zeit übertroffener Erwartungen und dann höher gesteckter Ziele im Servicebereich zu Ende gehe./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 21:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

