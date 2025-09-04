Werbung ausblenden

Devisen: Euro bewegt sich kaum noch

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag im späten US-Devisenhandel auf der Stelle getreten. Die Marktteilnehmer richten den Blick bereits auf den US-Arbeitsmarktbericht für August, der am Freitag veröffentlicht wird.

Zuletzt notierte die europäische Gemeinschaftswährung auf 1,1644 US-Dollar, etwa auf dem Niveau des späten europäischen Währungsgeschäfts. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1653 (Dienstag: 1,1646) Dollar festgesetzt.

Konjunkturdaten aus den USA fielen am Donnerstag uneinheitlich aus und gaben dem Devisenpaar kaum Impulse. So hat sich der Beschäftigungsaufbau in der Privatwirtschaft laut dem privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP im August abgeschwächt. Zudem stiegen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker als erwartet. Die Stimmung im Dienstleistungssektor hellte sich im August etwas stärker als erwartet auf, bleibt jedoch auf einem eher niedrigen Niveau./bek/nas

Eurokurs (Euro / Dollar)

