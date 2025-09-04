Werbung ausblenden

EQS-DD: Blue Cap AG: JotWe GmbH, Kauf

Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

04.09.2025 / 07:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: JotWe GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Nikolaus
Nachname(n): Wiegand
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Blue Cap AG

b) LEI
5299000Q9YDTA0PTQJ89 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0JM2M1

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
20,20 EUR 20.200,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
20,2000 EUR 20.200,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
03.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


Sprache: Deutsch
Unternehmen: Blue Cap AG
Ludwigstraße 11
80539 München
Deutschland
Internet: www.blue-cap.de

Blue Cap

