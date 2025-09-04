EQS-DD: init innovation in traffic systems SE: Dr. Johannes Haupt, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



04.09.2025 / 15:33 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Johannes Nachname(n): Haupt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

init innovation in traffic systems SE

b) LEI

391200ZOAI9BOLGC1D37

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005759807

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 45,5000 EUR 273.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 45,5000 EUR 273.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

02.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Börse Stuttgart MIC: XSTU

Sprache: Deutsch Unternehmen: init innovation in traffic systems SE Käppelestraße 4-10 76131 Karlsruhe Deutschland Internet: www.initse.com

100506 04.09.2025 CET/CEST