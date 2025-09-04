Werbung ausblenden

EQS-DD: init innovation in traffic systems SE: Dr. Johannes Haupt, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

04.09.2025 / 15:33 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Johannes
Nachname(n):Haupt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

init innovation in traffic systems SE

b) LEI

391200ZOAI9BOLGC1D37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005759807

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
45,5000 EUR273.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
45,5000 EUR273.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

02.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Börse Stuttgart
MIC:XSTU

04.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:init innovation in traffic systems SE
Käppelestraße 4-10
76131 Karlsruhe
Deutschland
Internet:www.initse.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

100506 04.09.2025 CET/CEST

INIT innovation in traffic systems

