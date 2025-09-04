EQS-DD: Oberösterreichische Landesbank AG: Mag. Silvia Häusler, Kauf



04.09.2025

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Mag. Vorname: Silvia Nachname(n): Häusler

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Oberösterreichische Landesbank AG

b) LEI

529900BI5KIGX6YLX375

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Schuldtitel Beschreibung: ISIN: AT0000A3ND44; Emittent: Hypo-WohnbaubankAG, LEI: 5299003LP3FEIX2HYDO9; Treugeber: Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft, LEI: 529900BI5KIGX6YLX375

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 98,65 EUR 100.000 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 98,6500 EUR 100.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

03.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

04.09.2025



Oberösterreichische Landesbank AG
Landstraße 38
4010 Linz
Österreich
Internet: https://www.hypo.at

