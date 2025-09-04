EQS-News: DATRON veröffentlicht die Konzern-Geschäftszahlen der ersten 6 Monate des Geschäftsjahres 2025

EQS-News: DATRON AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

DATRON veröffentlicht die Konzern-Geschäftszahlen der ersten 6 Monate des Geschäftsjahres 2025



DATRON veröffentlicht die Konzern-Geschäftszahlen der ersten 6 Monate des Geschäftsjahres 2025

Umsatz TEUR 28.406 (Vorjahreswert TEUR 30.759)

Auftragseingang TEUR 31.139 (Vorjahreswert TEUR 26.674)

Operatives EBIT TEUR 1.360 entspricht einer EBIT-Marge von 4,8 % (Vorjahreswert TEUR 2.169, EBIT-Marge von 7,1 %)

Operatives Ergebnis je Aktie EUR 0,10 (Vorjahreswert EUR 0,41 je Aktie)



Ober-Ramstadt, 04. September 2025 ‐ Der Vorstand der DATRON AG (WKN A0V9LA), Anbieter von innovativen CNC-Fräsmaschinen, Dosiermaschinen und Fräswerkzeugen mit Sitz in Ober-Ramstadt bei Darmstadt, gibt die Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr 2025 bekannt.

Im Zeitraum vom 01. Januar bis zum 30. Juni erzielte der DATRON Konzern einen Umsatz in Höhe von TEUR 28.406 (Vorjahr TEUR 30.759). Dies entspricht einer Verringerung von 8 % gegenüber dem Vorjahresniveau. Der Auftragseingang hingegen erreichte einen Wert von TEUR 31.139 (Vorjahr TEUR 26.674), was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum von 17 % entspricht. Hieraus resultiert eine Book-to-Bill Ratio (bereinigt um den BilRuG-Effekt) in Höhe von 1,10 (Vorjahr 0,88).

Der DATRON Konzern erwirtschaftete in 2025 im ersten Geschäftsjahreshalbjahr ohne Berücksichtigung von einmaligen außerordentlichen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Umzug an den neuen Hauptstandort in Ober-Ramstadt ein operatives EBIT von TEUR 1.360 (Vorjahr TEUR 2.169) und erzielte eine EBIT-Marge von rund 4,8 % (nach einem Vorjahreswert von 7,1%). Das operative Ergebnis je Aktie betrug ohne Berücksichtigung der außerordentlichen Aufwendungen EUR 0,10 (Vorjahr EUR 0,41). Unter Berücksichtigung der einmaligen außerordentlichen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Umzug an den neuen Hauptstandort in Ober-Ramstadt betrug das EBIT per 30.06.2025 TEUR 907 und das Ergebnis je Aktie EUR 0,02.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Umsatzerlöse und Auftragseingänge nach Geschäftsbereichen aufgeführt:

2025 (in TEUR) Maschinensysteme Werkzeuge Service & Sonstige Gesamt Umsatzerlöse 13.968 6.463 7.975 28.406

Auftragseingang 16.085 7.048 8.006 31.139



Die nachfolgende Tabelle zeigt die prozentualen Anteile nach Regionen:

2025 (Vorjahr) Deutschland EU USA/Kanada Sonstige Umsatzerlöse 41 % (48 %) 27 % (33 %) 18 % (8 %) 14 % (11 %)

Auftragseingang 41 % (39 %) 21 % (37 %) 23 % (12 %) 15 % (12 %)



Auf Quartalsebene konnte der DATRON KONZERN in den Monaten April bis Juni einen Auftragseingang in Höhe von TEUR 14.596 (Vorjahr TEUR 14.380), einen Umsatz in Höhe von TEUR 14.149 (Vorjahr TEUR 15.271) sowie ein operatives EBIT von TEUR 592 (Vorjahr 995) erwirtschaften.

„Trotz weiterhin anspruchsvoller gesamtwirtschaftlicher Bedingungen haben wir das erste Halbjahr 2025 mit einem Ergebnis im geplanten Rahmen abgeschlossen. Die aktuell spürbare Zurückhaltung bei Investitionen, die vor allem auf Unsicherheiten im internationalen Zollumfeld zurückgeht, könnte durch die nun weitestgehend festgelegte US-amerikanische Zollpolitik enden und die Investitionen könnten sich künftig positiver entwickeln“, erklärt Michael Daniel, CEO der DATRON AG, zum Halbjahresabschluss.

Der DATRON KONZERN erwartet für das laufende 3. Quartal einen Umsatz und einen Auftragseingang in einer Spanne von EUR 14,0 Mio. bis EUR 16,0 Mio. sowie ein operatives EBIT in einer Spanne von EUR 0,4 Mio. bis EUR 1,0 Mio. Das geplante operative Ergebnis je DATRON Aktie für das 3. Quartal 2025 soll zwischen EUR 0,06 und EUR 0,17 betragen.

Durch einmalige außerordentliche Aufwendungen im Zusammenhang mit dem geplanten Umzug an den neuen Hauptstandort in Ober-Ramstadt hat sich das operative Ergebnis im ersten Geschäftshalbjahr 2025 um rund EUR 0,45 Mio. verringert. Für das gesamte Geschäftsjahr wird sich das operative Ergebnis 2025 durch den geplanten Umzug um rund EUR 2 Mio. verringern. Hierzu zählen insbesondere temporäre Doppelaufwände für Mieten bei gleichzeitiger Abschreibung auf die neue Immobilie, Umzugskosten sowie sonstige mit dem Umzug zusammenhängende Aufwände.

In Bezug auf die US-amerikanischen Vertriebsaktivitäten wird davon ausgegangen, dass die US-Zollpolitik mit einer Festlegung auf Zölle für Produktimporte aus der EU in Höhe von 15 % für Klarheit im Markt sorgt, wohingegen die Wechselkursthematik weiterhin risikobehaftet erscheint. Unter der Voraussetzung, dass sich unter der Beachtung dieser beiden zentralen Komponenten sowohl die gesamtwirtschaftliche Lage nicht weiter eintrübt, die globalen Lieferketten trotz bekannter und gegebenenfalls neuer geopolitischer Risiken aufrechterhalten werden und die Materialpreisentwicklung nach den erheblichen Steigerungen der vergangenen Jahre weitestgehend stabil bleibt, geht der DATRON Konzern für das gesamte Geschäftsjahr von einem Umsatz und einem Auftragseingang in einer Spanne von rund EUR 59 Mio. bis EUR 66 Mio. aus. Die geplante operative EBIT-Marge (ohne Berücksichtigung der außerordentlichen Aufwendungen durch den Umzug) liegt bei einer Spanne von 5,0 % und 8,0 %. Das geplante operative Ergebnis je DATRON Aktie beträgt (ohne Berücksichtigung der außerordentlichen Aufwendungen durch den Umzug) zwischen EUR 0,35 und EUR 0,75.

Der ausführliche DATRON Konzernhalbjahresabschluss / Konzernzwischenlagebericht ist ab heute auf der Internetseite der Gesellschaft im Bereich Investor Relations abrufbar.

Über DATRON:

Die DATRON AG entwickelt, produziert und vertreibt innovative Fräsmaschinen, insbesondere für die Hochleistungsbearbeitung von Aluminium und Verbundmaterialien, hochwertige Fräswerkzeuge sowie Dosiermaschinen für industrielle Dicht‐ und Klebanwendungen. Durch neueste Technologien, abgesichert durch zahlreiche Patente und die Einbindung in ein umfangreiches Customer Care-Dienstleistungspaket, bietet DATRON einzigartige Lösungen Made in Germany für Kunden in aller Welt an.

DATRON Fräs- und Dosierlösungen zeichnen sich durch ihre hohe Energieeffizienz, Qualität und Wirtschaftlichkeit aus und werden in allen Branchen, vorwiegend in der Elektrotechnik, der Metall-, Kunststoff‐, Medizin- und Automobilindustrie, sowie in der Luftfahrt eingesetzt. Mehr als 3.000 Maschinenkunden weltweit arbeiten erfolgreich mit über 6.000 DATRON Maschinensystemen.

DATRON bewegt sich auf einem nachhaltigen, profitablen Wachstumskurs. Im Geschäftsjahr 2024 wurde weltweit ein Umsatz von rund EUR 61 Mio. und ein EBIT von rund EUR 3,4 Mio. erzielt. Derzeit beschäftigt DATRON rund 300 Mitarbeiter.

DATRON wurde in den vergangenen Jahren vielfach ausgezeichnet: Das Unternehmen trägt unter anderem das Siegel als TOP JOB 2020 Arbeitgeber wie auch diverse Red Dot Design Awards für das Maschinendesign (zuletzt DATRON MXCube und DATRON evo 600) und einen Red Dot Communication Award für die (r)evolutionäre Steuerungssoftware DATRON next.

Weitere Informationen finden sich unter www.datron.de.



Kontakt:

DATRON AG

IR@datron.de

In den Gänsäckern 5

64367 Mühltal

