EQS-News: Eimskip- und Ernst Russ-Joint Venture bestellt zwei Feeder-Containerschiffsneubauten der nächsten Generation

Hamburg, 4. September 2025 – ElbFeeder, ein Joint Venture des isländischen Transportunternehmens Eimskip und der deutschen börsengehandelten Reederei Ernst Russ, hat mit der China Merchants Jin Ling Shipyard (Nanjing) Co. Ltd. Schiffsbauverträge über zwei 2.280 TEU-Containerschiffe der nächsten Generation abgeschlossen. Die Werft gehört zur China Merchants Industry Group und zählt zu den führenden Schiffswerften Chinas. Die Ablieferung der Neubauten ist für die zweite Jahreshälfte 2028 vorgesehen. Mit ihrer Ablieferung wird die ElbFeeder-Flotte auf insgesamt neun Schiffe wachsen. Zudem wurden Optionen für zwei weitere Schiffe vereinbart.

Die Neubauten werden für zunächst zehn Jahre im Rahmen eines Zeitcharter-Vertrags auf der Eimskip Blue Line zwischen Reykjavík und Rotterdam eingesetzt. Diese Beschäftigung sichert Eimskip die Zukunftsfähigkeit des Island-Europa-Dienstes, während das Joint Venture stabile langfristige Einnahmen generiert und das bestehenden Schiffs-Portfolio wertsteigernd ergänzt.

Die beiden Containerschiffe verfügen jeweils über eine Kapazität von 2.280 TEU und sind mit einem Dual-Fuel-Antrieb ausgerüstet, der für LNG und Methanol vorbereitet ist und die Einhaltung künftiger Treibstoffstrategien sicherstellt. Die Schiffe wurden in Zusammenarbeit mit dem Shanghai Merchant Ship Design and Research Institute (SDARI) speziell für die anspruchsvollen Bedingungen der Nordatlantik-Routen entwickelt. Ihre optimierte Rumpfstruktur wurde auf eine verbesserte hydrodynamische Leistung ausgelegt, um höhere Betriebsgeschwindigkeiten bei gleichzeitiger Kraftstoffeffizienz und Sicherheit zu ermöglichen. Die Neubauten verbinden ein zukunftssicheres, umweltbewusstes Design mit außergewöhnlicher operativer Flexibilität und Kosteneffizienz. Das Projekt wird durch eine Kombination aus Eigen- und Fremdkapital finanziert, um sowohl eine finanzielle Flexibilität als auch eine solide Kapitalstruktur sicherzustellen.

„We are very pleased to take this important step in renewing our fleet. We see great opportunities with the delivery of these new vessels, especially considering the ambitious plans to increase exports of fresh seafood and salmon. We are proud of the fact that the design of these vessels focuses on customer service, operational efficiency, and reliability. The strong partnership and trust we’ve built with our co-owners in ElbFeeder, Ernst Russ in Germany, is reflected in this positive outcome and strengthens our continued collaboration“, sagt Vilhelm Mar Thorsteinsson, CEO von Eimskip.

„Dieses Projekt umfasst die ersten Neubauinvestitionen seit Jahrzehnten und markiert somit einen wichtigen Meilenstein für die Ernst Russ AG in der Umsetzung der Wachstumsstrategie. Wir freuen uns, dieses Projekt gemeinsam mit unserem langjährigen Partner Eimskip zu gestalten, der als initialer langfristiger Charterer zugleich wesentlich zur finanziellen Tragfähigkeit des Projekts beiträgt“, sagt Joseph Schuchmann, Co-CEO und Chief Commercial Officer der Ernst Russ AG.





Feeder-Containerschiff des Joint Ventures von Eimskip und Ernst Russ

Über Eimskip: Gegründet im Jahr 1914 istEimskip ein führendes Transportunternehmen mit Hauptsitz in Reykjavik, Island. Mit über 1.700 Mitarbeitenden und 57 Niederlassungen in 20 Ländern betreibt Eimskip eine Flotte von 14 Schiffen sowie ein weitreichendes Landtransportnetzwerk, Terminalbetriebe sowie Lager- und Kühlhausanlagen.

Eimskip bietet Container- & Kühlcontainertransporte im Nordatlantik mit Anbindungen an internationale Märkte an und ist auf weltweite Speditionsdienstleistungen spezialisiert – mit einem Schwerpunkt auf Tiefkühl- und Frischwaren. Das Unternehmen verfügt über eine starke Basis für exzellenten Kundenservice und die zuverlässige Bereitstellung von Transportlösungen.

Über Ernst Russ AG: Die Ernst Russ AG ist eine börsengehandelte international agierende Reederei mit Sitz in Hamburg. Die Unternehmensgeschichte geht in Teilen zurück in das Jahr 1893.

Derzeit betreut die Unternehmensgruppe eine Flotte von 26 Schiffen, die sie zum Teil mit strategischen Partnern betreibt. Der Fokus liegt dabei auf Containerschiffen der Größenklassen von 700 bis 4.200 TEU, ergänzt um ein größeres Containerschiff mit rund 13.400 TEU sowie einen Handysize-Bulker und ein Multipurpose-Schiff. Ziel ist es, eine nachhaltige Flotte mit einer ausgewogenen Risikostreuung hinsichtlich der Beschäftigungslaufzeiten zu betreiben.

