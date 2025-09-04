EQS-News: NAKIKI SE mit Bitcoin-Bond: Details auf virtuellem Roundtable am 8. September 2025

EQS-News: Nakiki SE / Schlagwort(e): Anleihe/Kryptowährung / Blockchain

Frankfurt am Main, 04. September 2025 – Die NAKIKI SE plant die Emission einer Anleihe zum Kauf von Bitcoin. Details zum Bitcoin-Bond sollen am 8. September 2025 veröffentlicht werden.

An diesem Tag wird ein virtueller Roundtable stattfinden zu dem NAKIKI Investoren, Analysten und Medienvertreter herzlich einlädt.

Themen:

• Struktur und Eckdaten des Bitcoin-Bonds

• Die Investment-Story von NAKIKI als börsennotiertes Bitcoin Treasury-Unternehmen

• Die strategische Rolle der Anleihe im Gesamtkonzept

Wo und wann?

• Datum: Montag, 8. September 2025

• Uhrzeit: 14:00 Uhr (MESZ)

• Plattform: Airtime

• Anmeldung: Link

https://www.appairtime.com/de/event/170e84ed-0d5f-48ea-a1e0-66046553eee7

Kontakt für Rückfragen (IR):

Telefon: +49 69 348 70 250

E-Mail: info@nakikifinance.com

NAKIKI SE

Hanauer Landstr. 204

60314 Frankfurt am Main

Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473

WKN: WNDL30

ISIN: DE000WNDL300

