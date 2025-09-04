EQS-PVR: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
London, 3.9.2025
Überblick
☐ Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
1. Emittent: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten
3. Meldepflichtige Person
Name: The Goldman Sachs Group, Inc.
Sitz: Wilmington, DE
Staat: United States of America (USA)
4. Namen der Aktionäre:
5. Datum der Schwellenberührung: 1.9.2025
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
|
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)
|Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)
|
Summe von
7.A + 7.B in %
|
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
|Situation am
Tag der Schwellenberührung
|
0,29 %
|
3,89 %
|
4,17 %
|
38 850 000
|Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)
|
0,18 %
|
4,05 %
|
4,23 %
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
|A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören
|
ISIN der Aktien
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Direkt
(§ 130 BörseG 2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)
|Direkt
(§ 130 BörseG 2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
|AT0000969985
|111 607
|0,29 %
|Subsumme A
|111 607
|0,29 %
|B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
|
Art des Instruments
|
Verfalldatum
|
Ausübungsfrist
|Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
|
Prozentanteil der Stimmrechte
|Securities Lending
|Open
|N/A
|843 491
|2,17 %
|Subsumme B.1
|843 491
|2,17 %
|B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
|Art des Instruments
|Verfalldatum
|Ausübungsfrist
|Physisches oder Cash Settlement
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Swap
|27/08/2035
|N/A
|Cash
|666 497
|1,72 %
|Subsumme B.2
|666 497
|1,72 %
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
☐ Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
☒ Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
|Ziffer
|Name
|Direkt kontrolliert durch Ziffer
|Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%)
|Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%)
|Total von beiden (%)
|1
|The Goldman Sachs Group, Inc.
|2
|Goldman Sachs (UK) L.L.C.
|1
|3
|Goldman Sachs Group UK Limited
|2
|4
|Goldman Sachs International
|3
|0,29 %
|2,02 %
|2,31 %
|5
|Goldman Sachs & Co. LLC
|1
|0,00 %
|1,86 %
|1,86 %
|6
|GSAM Holdings LLC
|1
|7
|Goldman Sachs Asset Management, L.P.
|6
|0,00 %
|0,00 %
|0,00 %
|8
|Goldman Sachs Bank USA
|1
|9
|Goldman Sachs Bank Europe SE
|8
|0,00 %
|0,00 %
|0,00 %
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
-
London am 3.9.2025
04.09.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
|Fabriksgasse 13
|8700 Leoben
|Österreich
|Internet:
|www.ats.net
